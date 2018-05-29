Алекперов исключил возможность роста цены на нефть до $100 за баррель

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что не ожидает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель.

"Я не думаю, что будет такая высокая цена (100 долларов за баррель — ред.), потому что сегодня цена регулируется сокращением, которое было достигнуто соглашением ОПЕК+. Она регулируется теми заявлениями, которые идут из США по ограничению экспорта нефти со стороны Ирана. Резкое падение добычи Венесуэлы. Это те факторы, которые сегодня могут быть изменены", — прокомментировал Алекперов РИА Новости.

Цены на нефть в апреле и мае обновили четырехлетние максимумы. Стоимость марки Brent 17 мая впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель. Однако в конце мая цены значительно откатились от достигнутых максимумов на новостях о возможном смягчении условий сделки ОПЕК+. В пятницу, 25 мая, цены на нефть на этом фоне обвалились на 3-4%. Во вторник Brent торгуется в районе 75,4 доллара, WTI – около 66,4 доллара за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года и уже дважды продлевалось, в последний раз – до конца 2018 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил 25 мая на ПМЭФ, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу. При этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.