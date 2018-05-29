Алекперов исключил возможность роста цены на нефть до $100 за баррель

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что не ожидает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель.
Цены на нефть в апреле и мае обновили четырехлетние максимумы. Стоимость марки Brent 17 мая впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель. Однако в конце мая цены значительно откатились от достигнутых максимумов на новостях о возможном смягчении условий сделки ОПЕК+. В пятницу, 25 мая, цены на нефть на этом фоне обвалились на 3-4%. Во вторник Brent торгуется в районе 75,4 доллара, WTI – около 66,4 доллара за баррель.
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил 25 мая на ПМЭФ, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу. При этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.