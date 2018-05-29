В Госдуме призвали проверить обоснованность роста цен на бензин

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует проверить обоснованность резкого роста цен на бензин, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
17.5%Более десяти тысяч рублей
32.5%От пяти до десяти тысяч
32.0%До пяти тысяч
18.0%Не пользуюсь автомобилем
Рост цен на бензин связан с увеличением стоимости нефти на бирже, считает Ананских. Производители направляют сырье за рубеж, а для выравнивания прибыли поднимают цены на АЗС в России, от чего страдают россияне, описал политик свое видение ситуации.
Стабилизации поможет объявленное снижение акцизов, добавил он.
Рост цен на топливо
Как сообщали в Московской топливной ассоциации, цена на столичных заправках выросла за прошлую неделю сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр "дизеля" подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.
Тем не менее 28 мая служба сообщила, что выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения компанией объемов продаж нефтепродуктов, что, в свою очередь, могло привести к росту цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизтопливо.
Снижение акцизов
В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что власти решили снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей за тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей. Снижение должно произойти не позднее первого июля.
По его словам, правительство приняло такое решение, исходя из того, что с 2010 года акцизы на моторное топливо увеличились в 2,5 раза.