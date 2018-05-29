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Экономика

В Госдуме призвали проверить обоснованность роста цен на бензин

11:3529.05.2018
(обновлено: 12:27 29.05.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДорожный знак Автозаправочная станция. Архивное фотоДорожный знак Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует проверить обоснованность резкого роста цен на бензин, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

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Он напомнил, что ФАС имеет право затребовать информацию о себестоимости и накладных расходах. "Это находится в их компетенции прямой, и не удивлюсь, если ФАС уже начала такое расследование. Антимонопольный орган очень оперативно работает и на такие вещи реагирует", — отметил депутат.

Рост цен на бензин связан с увеличением стоимости нефти на бирже, считает Ананских. Производители направляют сырье за рубеж, а для выравнивания прибыли поднимают цены на АЗС в России, от чего страдают россияне, описал политик свое видение ситуации.

Стабилизации поможет объявленное снижение акцизов, добавил он.

Рост цен на топливо

Как сообщали в Московской топливной ассоциации, цена на столичных заправках выросла за прошлую неделю сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр "дизеля" подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

Мужчина на автозаправочной станции Лукойл в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Топливо инфляции. Будет ли бензин летом стоить 50 рублей
В середине апреля, когда согласно данным Росстата средняя цена на бензин превысила отметку 40 рублей за литр, глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что изменения носят сезонный характер и в среднем по году не превысят уровень инфляции. По словам руководителя ведомства, в ноябре-декабре цены должны упасть.

Тем не менее 28 мая служба сообщила, что выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения компанией объемов продаж нефтепродуктов, что, в свою очередь, могло привести к росту цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизтопливо.

Снижение акцизов

Мужчина на автозаправочной станции
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сбавить обороты: подешевеет ли бензин после снижения акцизов
Министр энергетики Александр Новак заявил, что снижение акцизов на топливо позволит избежать существенного колебания цен.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что власти решили снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей за тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей. Снижение должно произойти не позднее первого июля.

По его словам, правительство приняло такое решение, исходя из того, что с 2010 года акцизы на моторное топливо увеличились в 2,5 раза.

НЕ БРАТЬ! Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы по ценам на бензин – 2018
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Экономика
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Нормально, это по нашему!!! Когда нефть дешевела, они значит направляли её на внутренний рынок, но бенз так и не подешевел, от переизбытка, совсем наоборот, стабильно рос и рос. Дак кто брешет, эй там, наверху?
11:45
29.05.2018
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