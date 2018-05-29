В Госдуме призвали проверить обоснованность роста цен на бензин

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует проверить обоснованность резкого роста цен на бензин, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Сколько вы тратите в месяц на бензин? Более десяти тысяч рублей

От пяти до десяти тысяч

До пяти тысяч

Не пользуюсь автомобилем Результаты 17.5% Более десяти тысяч рублей

32.5% От пяти до десяти тысяч

32.0% До пяти тысяч

18.0% Не пользуюсь автомобилем Все опросы Голосовать

Он напомнил, что ФАС имеет право затребовать информацию о себестоимости и накладных расходах. "Это находится в их компетенции прямой, и не удивлюсь, если ФАС уже начала такое расследование. Антимонопольный орган очень оперативно работает и на такие вещи реагирует", — отметил депутат.

Рост цен на бензин связан с увеличением стоимости нефти на бирже, считает Ананских. Производители направляют сырье за рубеж, а для выравнивания прибыли поднимают цены на АЗС в России, от чего страдают россияне, описал политик свое видение ситуации.

Стабилизации поможет объявленное снижение акцизов, добавил он.

Рост цен на топливо

Как сообщали в Московской топливной ассоциации, цена на столичных заправках выросла за прошлую неделю сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр "дизеля" подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

В середине апреля, когда согласно данным Росстата средняя цена на бензин превысила отметку 40 рублей за литр, глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что изменения носят сезонный характер и в среднем по году не превысят уровень инфляции. По словам руководителя ведомства, в ноябре-декабре цены должны упасть.

Тем не менее 28 мая служба сообщила, что выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения компанией объемов продаж нефтепродуктов, что, в свою очередь, могло привести к росту цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизтопливо.

Снижение акцизов