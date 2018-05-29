Биткоин торгуется на уровне 7,1 тысячи долларов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) во вторник утром продолжает снижение, и теперь его цена составляет около 7,1 тысячи долларов за монету, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость альтернативных криптовлют также опускается. Так, Ethereum дешевеет на 2,22%, до 523 долларов, Ripple — на 4,36%, до 0,558 доллара, Bitcoin Cash — на 4,78%, до 892,63 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют сейчас составляет 304,61 миллиарда долларов, биткоин занимает примерно 40% рынка.
По мнению эксперта, ближайшие недели должны определить движение цен на среднесрочную перспективу. При этом в случае негативного сценария цены могут продолжить снижаться к уровню 4,8 тысячи долларов.