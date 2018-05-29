Президент Азербайджана открыл "Южный газовый коридор"

БАКУ, 29 мая — РИА Новости. Официальное открытие "Южного газового коридора", по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз пойдет в Европу, состоялось во вторник в Баку, в церемонии принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, представители Великобритании, США и западных нефтегазовых компаний, передает корреспондент РИА Новости.

В рамках церемонии глава Азербайджана запустил первый газ, который пойдёт в Турцию для трубопровода TANAP.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз". В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.

По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на Трансанатолийский трубопровод (TANAP), 6 миллиардов долларов — на Трансадриатический трубопровод (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки "Шах-Дениза" и расширение Южнокавказского газопровода.