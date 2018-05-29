Разработчик "Кортежа" рассказал об интересе китайцев к автомобилям Aurus

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бизнесмены, в том числе иностранные, интересуются автомобилями Aurus, сообщил в интервью РИА Новости профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, руководитель "Центра компьютерного инжиниринга" Алексей Боровков, который в составе команды разработчиков участвовал в разработке проекта "Кортеж".

"Уже больше года назад был сформирован достаточно большой список интересантов, это десятки бизнесменов и российских, и иностранных, очень высокий интерес проявляет Китай. Обещано, что "Кортеж" выйдет в мелкое серийное производство в начале следующего года", — сказал он.

При этом Боровков выразил уверенность, что седан, внедорожник и минивэн Aurus могут окупить себя. При этом он отметили, что, по сравнению с лимузином, автомобили будут стоить дешевле, однако их технические характеристики не ухудшатся.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, их розничная цена будет начинаться от шести-семи миллионов рублей.

Владимир Путин на церемонии инаугурации 7 мая проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле — лимузине из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.

Позднее президент поручил наладить массовое производство джипов и седанов проекта кортеж. Он также выразил надежду, что такие машины смогут позволить себе люди с любым достатком.