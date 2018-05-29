МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Газпром" потребовал полностью отменить решение Стокгольмского арбитража, вынесенное по спору с "Нафтогазом Украины" о транзите газа. Соответствующее заявление направлено в апелляционный суд шведского округа Свеа.
Решение вынесено "иным лицом"
Как заявили в российском концерне, дополнительное изучение текста решения суда, к которому привлекли "всемирно признанного эксперта-лингвиста", свидетельствует о том, что "значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом".
В "Газпроме" отметили, что заключение эксперта стало "новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма".
В компании назвали неприемлемой подмену арбитров, так как их решение имело ключевую роль в споре, а вмешательство в этот процесс грубо нарушает арбитражное соглашение.
Решение арбитража
С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания осталась должна украинской 2,56 миллиарда долларов.
Всего "Нафтогаз" хотел взыскать с "Газпрома" 17 миллиардов долларов.
В российской компании отметили, что по итогам вердикта возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа.
Кроме того, арбитраж отклонил требования украинской компании по росту тарифа на транзит газа.
"Газпром" это не устроило: корпорация обжаловала решение из-за "существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами", а также запустила процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".
"Злоупотребление монопольным положением"
Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за "злоупотребление монопольным положением" на рынке транзита газа в 2009-2015 годах в размере 3,3 миллиарда долларов.
Российская сторона пыталась оспорить решение, но в 2016 году украинский суд принял решение о принудительном взыскании этих средств, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.