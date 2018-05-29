"Газпром" заподозрил подмену судьи во время спора с "Нафтогазом"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Газпром" потребовал полностью отменить решение Стокгольмского арбитража, вынесенное по спору с "Нафтогазом Украины" о транзите газа. Соответствующее заявление направлено в апелляционный суд шведского округа Свеа.

Решение вынесено "иным лицом"

Как заявили в российском концерне, дополнительное изучение текста решения суда, к которому привлекли "всемирно признанного эксперта-лингвиста", свидетельствует о том, что "значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом".

В "Газпроме" отметили, что заключение эксперта стало "новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма".

В компании назвали неприемлемой подмену арбитров, так как их решение имело ключевую роль в споре, а вмешательство в этот процесс грубо нарушает арбитражное соглашение.

Решение арбитража

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов США.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания осталась должна украинской 2,56 миллиарда долларов.

Всего "Нафтогаз" хотел взыскать с "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

В российской компании отметили, что по итогам вердикта возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа.

Кроме того, арбитраж отклонил требования украинской компании по росту тарифа на транзит газа.

"Газпром" это не устроило: корпорация обжаловала решение из-за "существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами", а также запустила процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

"Злоупотребление монопольным положением"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявил, что готов вести переговоры с "Нафтогазом" о транзите газа после 2019 года. Однако для этого Киев должен обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию, отметил он.

Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за "злоупотребление монопольным положением" на рынке транзита газа в 2009-2015 годах в размере 3,3 миллиарда долларов.

Российская сторона пыталась оспорить решение, но в 2016 году украинский суд принял решение о принудительном взыскании этих средств, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.