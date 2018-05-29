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Экономика

Пробой изоляции. Почему все захотели сотрудничать с Россией

08:0029.05.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. На Петербургском форуме официально признали то, о чем давно говорили наблюдатели: Европа устала от конфронтации с Москвой и готова вернуться к конструктивным взаимоотношениям. Что кроется за дружелюбием Эммануэля Макрона и почему об "изоляции России" можно забыть навсегда — в материале РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Время эгоистов

Безусловная звезда Петербургского форума Эммануэль Макрон неожиданно заявил о необходимости восстановления сотрудничества с Россией.

"Нужно пересмотреть саму архитектуру наших отношений, наши общие интересы, — отметил французский президент. — Так что сядем за стол переговоров и будем работать вместе. Я к этому готов. У нас есть сейчас возможности продвинуться вперед. Если мы этот момент упустим, рискуем навсегда его потерять".

После переворота в Киеве в 2014 году и всех последующих событий мы еще не слышали от европейских лидеров столь откровенных и ясных призывов к прекращению конфронтации. Но сейчас украинская тематика отходит на второй план — в Европе возникли проблемы поважнее. В первую очередь речь, разумеется, о поведении Вашингтона.

Французский президент рассказал, что пытался убедить Трампа не разрывать в одностороннем порядке международное климатическое соглашение, не выходить из ядерной сделки с Ираном и не переносить американское посольство в Израиле в Иерусалим — но столкнулся с категорическим отказом по всем пунктам.

Решимость Трампа пересматривать любые международные договоренности по принципу "Америка прежде всего" вызвала ответную реакцию. Партнеры Вашингтона ищут возможности для обеспечения собственных интересов — даже ценой отказа от политики последних лет.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Макрон покаялся перед россиянами за США

Неслучайно Макрон сосредоточился на вопросах экономического сотрудничества Франции и России. "На наших предприятиях сегодня работают 170 тысяч российских граждан. Мы занимаем второе после Германии место по объему иностранных инвестиций в Россию, и я намерен стремиться к тому, чтобы перейти со второго на первое место, особенно когда времена улучшаются", — подчеркнул он.

Макрон также обратился к французским предпринимателям с просьбой больше инвестировать в России, туда, где Франция может "сделать лучше", а именно в агропромышленный комплекс, космическую отрасль и цифровые технологии. Это не просто слова — по итогам визита президента Франции подписали экономических соглашений почти на миллиард евро.

Окно возможностей

Такой разворот Парижа только на первый взгляд кажется неожиданным. На самом деле еще в ходе избирательной кампании Макрон говорил о желании сформировать новую международную архитектуру, в которой французская дипломатия играла бы ключевую роль.

Это долго не воспринимали всерьез. Тем более что Макрон показал себя надежным союзником США и Германии во всем, что касалось давления на Россию.

Но ситуация кардинально изменилась. Выход США из ядерного соглашения с Ираном нанес сокрушительный удар по трансатлантической дружбе. Великобритания, всегда занимавшая самую жесткую антироссийскую позицию, покинула Евросоюз, а лидерские позиции Германии резко ослабли.

Канцлер Ангела Меркель в свое время сделала долгосрочную ставку на дружбу с США против России, что помогало ей в течение многих лет считаться самым влиятельным политиком Европы. Однако теперь это работает против Германии: актуальная повестка совсем другая, а канцлер продолжает поднимать уже надоевшие всем вопросы.

Собор Святого Петра в Риме
© РИА Новости / Александр Вильф
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Так, встреча Путина и Меркель в Сочи не принесла прорыва, на который многие надеялись, поскольку канцлер сосредоточилась на украинской тематике и гражданских свободах в России. Между тем запрос на улучшение экономических отношений с Россией усиливается во многих странах Европы.

Фактически формируется пророссийский блок, включающий в себя большинство Балканских стран, Австрию, Италию с новым правительством. Эммануэль Макрон увидел в этом шанс для реализации своих планов и успешно возглавил новый тренд.

Давайте поиграем

Речь не о том, что французский президент вдруг воспылал любовью к России. Просто он первым из европейских лидеров понял: в условиях новой холодной войны между Россией и США выгоднее всего игра на противоречиях.

И вот Total подписывает с компанией "Новатэк" соглашение об участии в проекте "Арктик СПГ-2", а буквально на следующий день глава французской компании обращается к Владимиру Путину с просьбой разрешить продавать трубопроводный газ в Европу, отменив монополию "Газпрома".

Напомним: две недели назад Total, чтобы не ссориться с США, объявила о выходе из проектов в Иране. Компания старается сохранить хорошие отношения и с Москвой, и с Вашингтоном, рассчитывая на достойные компенсации в будущем.

Транспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram Scheible
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Поиграть на российско-американских противоречиях не прочь и другие гости Петербургского форума, которых в этом году оказалось на удивление много. Кроме традиционно большой делегации Китая и уже упомянутых французов прибыли даже гости из США, Великобритании и Швеции, не говоря о менее враждебных к России государствах. Так что об изоляции можно забыть.

"Мы твердо придерживаемся санкций ЕС, но у нас есть и второй трек: развитие отношений с гражданами и компаниями из России", — признал замминистра экономики Швеции Оскар Стенстрём. Несомненно, похожими соображениями руководствовались и другие делегации.

Россия отдает себе отчет в мотивах европейцев и тоже не прочь поиграть на противоречиях и международной конкуренции. Недаром Владимир Путин напомнил Макрону, что одна только финская компания Fortum инвестировала в Россию шесть миллиардов евро, а вся Франция — пятнадцать.

Да и по поводу высказывания французского президента о первом месте Германии в торговле с Россией Путин немедленно уточнил, что на самом деле лидирует Китай. "С Китаем товарооборот 550 миллиардов долларов, — указал российский президент. — С ЕС был 450 миллиардов, но упал в два раза за прошлый год. А с Китаем — вырос".

Намек вполне прозрачный: для нас ни на Франции, ни на Европе свет клином не сошелся. Так что на односторонние уступки Макрону и другим "новым старым друзьям России" рассчитывать не стоит.

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