Система tax free стимулирует туристов из КНР тратить в России больше денег

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Система возврата НДС на покупки для иностранных граждан tax free после ее запуска в постоянном режиме стимулирует увеличение покупательской способности граждан Китая в популярных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга не менее чем на 30%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ассоциации "Мир без границ".

"За первый месяц работы системы возврата налога в России среди всех иностранных граждан, оформивших tax free, доля китайских покупателей составила 55% в ЦУМе и 81% в ДЛТ. Общее число клиентов, которые за этот период воспользовались сервисом возврата налога в ЦУМе и ДЛТ, превышает 1,8 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

В компании также отметили, что за первые месяцы 2018 года, в сравнении с аналогичными показателями за 2017 год, в ЦУМе и ДЛТ прирост по продажам составил более 70%. Введение tax free значительным образом сказывается на покупательской активности туристов из Китая.

"Московский ЦУМ и ДЛТ в Санкт-Петербурге активно развивают программу по работе с китайскими туристами — эти торговые предприятия одни из первых получили сертификат China Friendly, в торговых залах установлена навигация на китайском языке, для покупателей из Китая работают платежные системы Union Pay и Alipay, финальную стадию подготовки к запуску проходит популярная в Китае платежная система WeChatPay", — пояснили в ассоциации.

По данным предприятий торговли — участников туристической ассоциации "Мир без границ", до введения tax free доля покупок китайских туристов в популярных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга составляла 12%.

По прогнозам маркетинговых служб торговых домов премиум-класса, после начала работы tax free в постоянном (не пилотном) режиме покупательская способность граждан Китая может увеличится не менее чем на 30%.

Система возврата НДС на покупки для иностранных граждан tax free заработала в России в тестовом режиме с 10 апреля 2018 года. Право вернуть НДС имеют граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Для получения tax free нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. Иностранцы могут сэкономить до 18% на различные товары, в том числе одежду, технику и ювелирные изделия, или 10% на другие товары, включая продукты питания, лекарства и книги, получив возмещение НДС при выезде из страны. Система возврата tax free не распространяется на подакцизные товары.