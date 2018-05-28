Система tax free стимулирует туристов из КНР тратить в России больше денег

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Система возврата НДС на покупки для иностранных граждан tax free после ее запуска в постоянном режиме стимулирует увеличение покупательской способности граждан Китая в популярных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга не менее чем на 30%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ассоциации "Мир без границ".
В компании также отметили, что за первые месяцы 2018 года, в сравнении с аналогичными показателями за 2017 год, в ЦУМе и ДЛТ прирост по продажам составил более 70%. Введение tax free значительным образом сказывается на покупательской активности туристов из Китая.
"Московский ЦУМ и ДЛТ в Санкт-Петербурге активно развивают программу по работе с китайскими туристами — эти торговые предприятия одни из первых получили сертификат China Friendly, в торговых залах установлена навигация на китайском языке, для покупателей из Китая работают платежные системы Union Pay и Alipay, финальную стадию подготовки к запуску проходит популярная в Китае платежная система WeChatPay", — пояснили в ассоциации.
По прогнозам маркетинговых служб торговых домов премиум-класса, после начала работы tax free в постоянном (не пилотном) режиме покупательская способность граждан Китая может увеличится не менее чем на 30%.