Иркутские власти отказались предоставить компании Дерипаски льготы

ИРКУТСК, 28 мая – РИА Новости. Изменение энерготарифов требует соблюдения законодательной процедуры, тарифы, которые будут действовать в Приангарье с 1 июля 2018 года, уже утверждены и для их пересмотра нет оснований, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона, комментируя информацию о предложениях En+.
"Любое изменение энерготарифов связано с длительной работой и требует соблюдения законодательной процедуры. В настоящий момент тарифы, которые будут действовать в регионе с 1 июля 2018 года, уже утверждены", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Он также отметил, что распространенная в СМИ информация носит, скорее, гипотетический характер, никаких официальных подтверждений ей нет.