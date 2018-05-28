Иркутские власти отказались предоставить компании Дерипаски льготы

ИРКУТСК, 28 мая – РИА Новости. Изменение энерготарифов требует соблюдения законодательной процедуры, тарифы, которые будут действовать в Приангарье с 1 июля 2018 года, уже утверждены и для их пересмотра нет оснований, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона, комментируя информацию о предложениях En+.

Как написала в понедельник газета "Коммерсант" , попавшая под санкции США группа En+ (объединяет промышленные активы Олега Дерипаски, в том числе "Евросибэнерго" и 48,1% "Русала") попросила у правительства РФ льготы на энергорынке. По данным издания, в частности, En+ считает целесообразным для сокращения перекрестного субсидирования повысить предельный уровень платежей за ЖКХ в Иркутской области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1%. Для "Иркутскэнерго" предлагается восстановить базу 2010 года по тарифам на мощность по регулируемым договорам и обнулить ставки водопользования на срок от пяти лет, написало издание.

"Любое изменение энерготарифов связано с длительной работой и требует соблюдения законодательной процедуры. В настоящий момент тарифы, которые будут действовать в регионе с 1 июля 2018 года, уже утверждены", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Он также отметил, что распространенная в СМИ информация носит, скорее, гипотетический характер, никаких официальных подтверждений ей нет.