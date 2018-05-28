Евросоюз намерен выдать Украине помощь в миллиард евро двумя траншами

БРЮССЕЛЬ, 28 мая — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз планирует выдать двумя траншами новую макрофинансовую помощь Украине, общий объемом которой составит до 1 миллиарда евро, она будет рассчитана на 2,5 года, говорится в проекте об оказании этой финпомощи, который предложен на окончательное утверждение Совету ЕС и ЕП.
"Вся сумма макрофинансовой помощи (Евро)союза должна быть предоставлена Украине в форме кредитов. Еврокомиссия должна быть уполномочена от имени союза занимать необходимые средства на рынках капитала или у финансовых институтов и передавать их в долг Украине. Кредиты должны иметь максимальный средний срок погашения в 15 лет", — говорится в документе.
Документ представляет собой "предложение для решений Европарламента и Совета ЕС" о предоставлении дальнейшей макрофинансовой поддержки Украине.
Пленарная сессия Европарламента может окончательно одобрить выделение финпомощи в середине июня. Также необходимое окончательное подписание документа между Советом ЕС и ЕП ожидается в июле текущего года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы.