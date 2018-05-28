В государственную казну поступят почти 100% акций Промсвязьбанка

Платежный терминал в офисе Промсвязьбанка на Кутузовском проспекте в Москве. Архивное фото

Платежный терминал в офисе Промсвязьбанка на Кутузовском проспекте в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии в казну РФ почти 100% акций Промсвязьбанка, передаваемых госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"Подписанным распоряжением предусмотрено принятие в государственную казну передаваемых госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" акций ПАО "Промсвязьбанк" на сумму 113,393 миллиарда рублей с соответствующим уменьшением имущественного взноса Российской Федерации в имущество корпорации", — говорится в сообщении..

АСВ ранее выкупило допэмиссию акций Промсвязьбанка на 113,4 миллиарда рублей и сейчас владеет более 99,9% его акций.

Промсвязьбанк с середины декабря прошлого года проходил процедуру санации через управляющую компанию ФКБС (созданный ЦБ фонд). Власти РФ в январе объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.

Было объявлено, что Промсвязьбанк возглавит Петр Фрадков, который с 24 апреля заступил на должность главы временной администрации спецбанка.