"Самрук-Казына" в рамках приватизации реализовал активы на $400 млн

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" реализовал в рамках приватизации активы на 400 миллионов долларов, основные средства планирует получить в ближайшее время от продажи стратегических активов, заявил управляющий директор по трансформации, приватизации и реструктуризации "Самрук-Казына" Нурлан Рахметов.

"Пока эта сумма скромная, всего 400 миллионов долларов. Но это не самые наши крупные активы", — сказал Рахметов, выступая на презентации фонда в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

"Понятно, что самые крупные наши привлечения от продажи наших компаний на IPO, условно 25% "Казмунайгаза" и 25% "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги) — это уже более высокие цифры", — продолжил он, добавив, что объем средств от продажи еще предстоит оценить.

В этом году фонд планирует провести IPO национальной атомной компании "Казатомпром", национального авиаперевозчика Air Astana и SPO телекоммуникационной компании "Казахтелеком".

Единственным акционером фонда "Самрук-Казына" является правительство Казахстана. Фонд создан для управления принадлежащими ему на праве собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц с целью максимизации их долгосрочной ценности и повышения конкурентоспособности на мировых рынках.

"Самрук-Казына", стремясь придать импульс развитию частного бизнеса и снизить госучастие в экономике, проводит масштабную программу приватизации активов, в ходе которой планирует реализовать компании в стратегических секторах экономики Казахстана.