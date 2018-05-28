Депутат предупредил о последствиях повышения НДС

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Повышение в России НДС до 20% приведет к росту теневой экономики и скрытой безработицы, распространению "серых" зарплатных схем, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Газета "Ведомости" ранее в понедельник сообщила, что власти обсуждают возможность повышения НДС до 20% с 18%, что позволит дополнительно направить в бюджет около 2 триллионов рублей за шесть лет. При этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием.

"Повышение НДС с 18% до 20% "выкрутит" инфляцию много больше 2 процентных пунктов, поставит на грань рентабельности многие средние предприятия, приведет к росту теневой экономики и скрытой безработицы, распространению "серых" зарплатных схем, поскольку никто не хочет работать "в ноль". При этом еще сильнее сузится рынок для малого бизнеса", — заявил РИА Новости Ремезков.

Он полагает, что до тех пор, пока не будет решен вопрос о зачете НДС для организаций, приобретающих товары и услуги у малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) и единый налог на вмененный доход (ЕНВД), легче отказаться от закупки товаров у таких малых предприятий, так как стоимость их продукции выше на сумму НДС. Депутат напомнил, что идея повышения НДС не новая и ранее уже предлагался маневр "22 на 22" (снижение страховых взносов до 22% с одновременным повышением НДС до 22%), чтобы, с одной стороны, наполнить бюджет, а с другой — простимулировать экономическую активность.

"Но так не бывает. Чтобы стимулировать экономику, нужно не повышать, а понижать налоги. А провалы по доходам в бюджете нужно компенсировать мерами, имеющимися в распоряжении Банка России, жесточайшим контролем над эффективностью бюджетных расходов, особенно в части госзакупок, в конце концов, целевой эмиссией денег на поддержку реального сектора экономики вместо имеющихся сейчас недоступных кредитов", — полагает Ремезков.

Депутат также сказал, что "Справедливая Россия", членом которой он является, предлагает другие подходы: снизить налоговую нагрузку и насытить экономику деньгами, изменить налоговую систему, которая сегодня недружелюбна к регионам и крайне пересыщена льготами нефтегазовому сектору. "Что касается НДС, то мы считаем необходимым отменить льготу для экспортеров сырья, снизить общую ставку с 18% до 13%, решить проблему с зачетом НДС от малых предприятий на УСН и ЕНВД, и сохранить льготные ставки по НДС (10% и 0%)", — резюмировал он.