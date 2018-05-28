Авиакомпания "Россия" представила самолет, посвященный российскому спорту

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" представила воздушное судно в спортивной ливрее, пассажиры придумают название новому самолету, говорится в сообщении перевозчика.

Самолет Airbus A319 VQ-BCP "Ростов-на-Дону" в понедельник прибыл в парк авиакомпании с покрасочных работ в новой эксклюзивной ливрее. "В качестве основных элементов специальной "спортивной" ливреи выбраны стилизованные образы и атрибутика, представляющие четыре спортивных вида – футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание", — говорится в сообщении.

Отмечается, что название самолету придумают пассажиры. "Россия" на своей официальной странице в Instagram объявляет творческий конкурс на лучшее название самолета.

В парке перевозчика уже есть "Тигролет", "Леолет" и "Зенитолет".

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. В 2017 году "Россия" перевезла более 11 миллионов пассажиров, заняв третье место в гражданской авиации РФ по объему пассажиропотока. На внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты Boeing 747, Boeing 777, Boeing 737NG, Airbus A320 и Airbus А319.