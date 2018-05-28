РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Компания Дерипаски попросила у властей "миллиардных льгот", пишут СМИ

Сюжет:
Санкции в отношении России (6701)
09:2728.05.2018
(обновлено: 09:33 28.05.2018)
072849
© РИА Новости / Артем ЖитеневПерейти в фотобанкБизнесмен Олег Дерипаска. Архивное фотоБизнесмен Олег Дерипаска. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Попавшая под санкции США группа En+ Олега Дерипаски попросила у правительства льготы на энергорынке, в случае их принятия общая выгода En+, "Русала" и "Евросибэнерго" может исчисляться десятками миллиардов рублей в год, пишет газета "Коммерсант".

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов
Так, предложениям по поддержке, которые En+ (объединяет промышленные активы Олега Дерипаски, в том числе "Евросибэнерго" и 48,1% "Русала") направила 15 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку. Уже 21 мая, по данным издания, чиновник поручил ведомствам сформировать позицию. В его аппарате подтвердили газете обсуждение "мер поддержки санкционных компаний".

Основные идеи En+ касаются льгот на энергорынке. Наибольшую экономию в 13-18 миллиардов рублей, по оценке группы, даст избавление "Русала" от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет повышенных платежей рынка), пишет газета. Компания уже просила бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича о каникулах по ДПМ на пять лет, сейчас сроки не указаны, но, по оценке "Русала", это приведет к росту энергоцен в Сибири на 12%.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Дональд, это зеркало. Россия введет ответные пошлины на товары из США
Также En+ просит освободить "Русал" от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке, это сэкономит 1,9-3 миллиарда рублей в год и повысит цены в Сибири на 1-2%. Выгоду даст и переход "Русала" на свободные двусторонние договоры (СДД) с "Русгидро" и "Росэнергоатомом" (РЭА) со скидкой к цене рынка в 0,5 рубля за кВт.ч (0,5-0,7 миллиарда рублей в год и 4,8-8,6 миллиарда соответственно).

Для ГЭС "Евросибэнерго" в Сибири En+ просит снизить объем регулируемых договоров (РД, закупки для населения) с 15% до 5% по электроэнергии и с 21% до 5% по мощности. Мера предлагается лишь на второе полугодие вместе с СДД. Это даст "Евросибэнерго" до 4,2 миллиарда рублей, "Русгидро" — 1,9 миллиарда рублей, но прочая генерация Сибири потеряет 1,3 миллиарда рублей, пишет газета.

Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет поднять тарифы сетей для населения. Эффект En+ оценила в 3 миллиарда рублей в год для братского и иркутского заводов "Русала". Среди предложений по снижению "перекрестки" — перенос части нагрузки "Русала" на всех потребителей ФСК и увеличение тарифов на передачу для прочих потребителей, отмечает издание. En+ также предложила повысить предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1%. Для "Иркутскэнерго" предлагается и восстановить базу 2010 года по тарифам на мощность по РД, и обнулить ставки водопользования на срок от пяти лет, отмечает издание.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена