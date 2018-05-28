МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владелец O1 Group Борис Минц и его семья переехали в Лондон, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Центробанку России, и человека, знающего об этом от близкого знакомого акционера компании.

Ранее санируемый банк "ФК Открытие" потребовал через арбитраж признать недействительными ряд взаимосвязанных сделок с участием компаний O1 Group и применить последствия их недействительности.

По данным издания, в Лондон уехали сам Борис Минц с семьей, а также три его сына со своими семьями. Один из собеседников "Ведомостей" пояснил такой шаг "напряженной ситуацией", в которой "спокойнее ехать".

При этом представители O1 Group и ее миноритарного партнера по O1 Properties – группы "Ист" не стали комментировать информацию.

Как сообщили источники, основные активы Минца – O1 Properties могут передать кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I), переговоры с которой продолжаются, сделка может быть реализована в течение двух недель — нескольких месяцев.

O1 Group — инвестиционная компания Минца, владеющая и управляющая активами в различных секторах экономики в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в сферах недвижимости и финансов.

В феврале 2015 года O1 Group взяла кредит в МКБ на 106 миллионов евро, а затем в июне того же года еще один — на 9 миллиардов рублей. Залогом стали акции НПФ "Будущее" и "Телеком-Союз". В марте 2016 года кредит взяла ФГ "Будущее" — также под залог акций НПФ "Будущее" и приобретаемых бумаг НПФ "Уралсиб". Затем все залоги были трансформированы в залог акций ФГ "Будущее". При раскрытии информации по сделке продажи O1 Group был указан ее долг перед МКБ в размере около 25 миллиардов рублей.