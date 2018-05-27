Медведев отметил особое место химической промышленности в экономике

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов химической промышленности с Днем химика, отметив, что эта отрасль занимает особое место в российской экономике.

"Уважаемые друзья! Примите мои сердечные поздравления с Днем химика. Этот замечательный праздник объединяет людей самых разных специальностей — технологов, инженеров, экологов, ученых и исследователей, фармацевтов, радиохимиков, всех, кто посвятил свою жизнь изучению химической науки. Химическая промышленность занимает особое место в российской экономике, обеспечивает сырьем большое количество отраслей — от металлургии и машиностроения до энергетического комплекса, сельского хозяйства, строительства и здравоохранения. Жизнь современного человека уже невозможно представить без продукции химических предприятий", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина в воскресенье.

Как отметил Медведев, Россия гордится не имеющими аналогов в мире достижениями и разработками российских ученых-химиков. Это уникальные материалы, которые используются в медицине, металлургии, автомобилестроении, а также для производства космических ракет и ядерных реакторов.

"Хочу поблагодарить вас за любовь к своему делу, за вашу важную и очень нужную людям работу. И пожелать вам удачи, новых успехов и ярких открытий", — добавил премьер-министр.