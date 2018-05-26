Эксперты рассказали, что даст России преимущества при санкциях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Возможности национальной криптовалюты и технологии блокчейн имеют ряд преимуществ для России, например, они могут позволить проводить расчеты в условиях санкций, рассказали в ходе сессии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) участники рынка и эксперты.

В настоящее время правовой статус криптовалют, ICO и майнинга в России не определен. В марте в Думу были внесены три законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок криптовалют, ICO и краудфандинг, а также определят понятия "цифровое право", "цифровые деньги" и другие определения в области цифровой экономики. Все три законопроекта прошли первое чтение в Госдуме.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Один из них, законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Большие возможности

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Одно из главных преимуществ технологии блокчейн — возможность обходить санкции, заявил в ходе дискуссии председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

"Мы понимаем, что с криптовалютами мы можем сегодня решить краткосрочную проблему, связанную с санкциями, которые у нас сегодня есть в стране и которые, мы считаем, наложены несправедливо. Появление, допустим, национальной криптовалюты или криптовалюты, которая бы использовалась бы при расчетах с нашими партнерами, в том числе и на которых сегодня собираются накладывать разного рода ограничения финансовые, это дало бы возможность и упростило бы нам наши расчеты", — сказал он.

Что касается технологии блокчейн, по словам Жигарева, необходимо ускорить принятие регулирующего законодательства. "Чем быстрее мы его (законодательство — ред.) разработаем и примем, тем быстрее эта технология станет применяться, в том числе в госорганах", — заявил он. Отсутствие единой терминологии в мире по блокчейну создает препятствия для единого регулирования рынка, поэтому определения должны носить международный характер, считает он.

Руководитель отраслевого направления глобальных финансовых институтов в Deloitte Global, член совета директоров Deloitte US Роберт Контри выделил другие преимущества в технологии блокчейн.

"Я занимаюсь финансовыми услугами, и я считаю, мы все считаем в этой области, что блокчейн представляет собой чрезвычайно интересную возможность для финансовых услуг", — сказал он. Контри рассказал, что многие организации сегодня проводят эксперименты с блокчейном, например, тестируют технологию в записи данных бэк-офисов и оказании финансовых услуг.

Преимущества использования блокчейна в сфере финуслуг отметил и вице-президент, директор по внедрению новых технологий на мировых рынках в Intel Corporation Шэннон Поулин. "Я вижу большие перспективы внедрения блокчейна в финуслугах и операциях с недвижимостью", — сообщил он.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин выделил более широкие возможности применения новых технологий. "У нас есть возможность, благодаря таким проектам на блокчейне как "Активный гражданин", перевести социальную активность граждан в экономику. Вот это настоящая цифровая экономика – новая, а не натянутая на аналоговую", — сообщил он.

Припачкин также выступил с просьбой от лица криптоиндустрии: "Давайте вместе подумаем, чтобы ко второму чтению доработать законопроекты, чтобы Россия стала первой цифровой экономикой в мире".

Основатель блокчейн-платформы Universa Blockchain Platform Александр Бородич, в свою очередь, напомнил об уже реализованных проектах с использованием блокчейн как в России, так и в мире.

"Из коммерческих кейсов Maersk с оцифровкой контейнерной линии (проект по отслеживанию контейнеров на блокчейне — ред.) — один из примеров хорошего бизнес-кейса. У нас с вами в России, к счастью, наверное, запущен один из самых крупнейших проектов по переводу на блокчейн государственного управления — общественный конгресс муниципальных образований запустил цифровизацию полномочий муниципальных органов самоуправления", — рассказал он.

Время созревания

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, также принявшая участие в дискуссии, отметила, что, по ее мнению, технология блокчейн пока недостаточно зрелая и требует доработок, и также пока не используется в промышленных масштабах, кроме как в криптовалютах. Текущий год, по ее словам, станет годом практического понимания, где, в каких проектах, эту технологию можно использовать.

Она привела данные, согласно которым объем инвестиций в мире в 2018 году в блокчейн, вырос в 2,2 раза по сравнению с 2017 годом.

"Они всё-таки пока не остаются фантастически большими, это 2,1 миллиарда долларов. При этом объем инвестиций в 36% приходится именно на финансовый сектор. Как наиболее драйвовый сектор и отрасль, действительно, финансы видят в этом плюсы, с точки зрения использования, особенно, там, где нужна регистрация, доверенная среда, и где нужно видеть всех игроков в одном доверенном поле. При этом только 10% организаций считает, что они получат реальный эффект в случае применения этой технологии", — рассказала первый зампред ЦБ.