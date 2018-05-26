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Экономика

Эксперты рассказали, что даст России преимущества при санкциях

14:0526.05.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБиткоин. архивное фотоБиткоин. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Возможности национальной криптовалюты и технологии блокчейн имеют ряд преимуществ для России, например, они могут позволить проводить расчеты в условиях санкций, рассказали в ходе сессии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) участники рынка и эксперты.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Центробанке заявили, что технология блокчейна требует доработок
В настоящее время правовой статус криптовалют, ICO и майнинга в России не определен. В марте в Думу были внесены три законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок криптовалют, ICO и краудфандинг, а также определят понятия "цифровое право", "цифровые деньги" и другие определения в области цифровой экономики. Все три законопроекта прошли первое чтение в Госдуме.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Один из них, законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер Акимов рассказал о позиции правительства по криптовалютам
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Большие возможности

Одно из главных преимуществ технологии блокчейн — возможность обходить санкции, заявил в ходе дискуссии председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

"Мы понимаем, что с криптовалютами мы можем сегодня решить краткосрочную проблему, связанную с санкциями, которые у нас сегодня есть в стране и которые, мы считаем, наложены несправедливо. Появление, допустим, национальной криптовалюты или криптовалюты, которая бы использовалась бы при расчетах с нашими партнерами, в том числе и на которых сегодня собираются накладывать разного рода ограничения финансовые, это дало бы возможность и упростило бы нам наши расчеты", — сказал он.

Что касается технологии блокчейн, по словам Жигарева, необходимо ускорить принятие регулирующего законодательства. "Чем быстрее мы его (законодательство — ред.) разработаем и примем, тем быстрее эта технология станет применяться, в том числе в госорганах", — заявил он. Отсутствие единой терминологии в мире по блокчейну создает препятствия для единого регулирования рынка, поэтому определения должны носить международный характер, считает он.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер Акимов рассказал о позиции правительства по криптовалютам
Руководитель отраслевого направления глобальных финансовых институтов в Deloitte Global, член совета директоров Deloitte US Роберт Контри выделил другие преимущества в технологии блокчейн.

"Я занимаюсь финансовыми услугами, и я считаю, мы все считаем в этой области, что блокчейн представляет собой чрезвычайно интересную возможность для финансовых услуг", — сказал он. Контри рассказал, что многие организации сегодня проводят эксперименты с блокчейном, например, тестируют технологию в записи данных бэк-офисов и оказании финансовых услуг.

Преимущества использования блокчейна в сфере финуслуг отметил и вице-президент, директор по внедрению новых технологий на мировых рынках в Intel Corporation Шэннон Поулин. "Я вижу большие перспективы внедрения блокчейна в финуслугах и операциях с недвижимостью", — сообщил он.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин выделил более широкие возможности применения новых технологий. "У нас есть возможность, благодаря таким проектам на блокчейне как "Активный гражданин", перевести социальную активность граждан в экономику. Вот это настоящая цифровая экономика – новая, а не натянутая на аналоговую", — сообщил он.

Припачкин также выступил с просьбой от лица криптоиндустрии: "Давайте вместе подумаем, чтобы ко второму чтению доработать законопроекты, чтобы Россия стала первой цифровой экономикой в мире".

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Интернет-омбудсмен рассказал, за какой срок окупается майнинг
Основатель блокчейн-платформы Universa Blockchain Platform Александр Бородич, в свою очередь, напомнил об уже реализованных проектах с использованием блокчейн как в России, так и в мире.

"Из коммерческих кейсов Maersk с оцифровкой контейнерной линии (проект по отслеживанию контейнеров на блокчейне — ред.) — один из примеров хорошего бизнес-кейса. У нас с вами в России, к счастью, наверное, запущен один из самых крупнейших проектов по переводу на блокчейн государственного управления — общественный конгресс муниципальных образований запустил цифровизацию полномочий муниципальных органов самоуправления", — рассказал он.

Время созревания

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, также принявшая участие в дискуссии, отметила, что, по ее мнению, технология блокчейн пока недостаточно зрелая и требует доработок, и также пока не используется в промышленных масштабах, кроме как в криптовалютах. Текущий год, по ее словам, станет годом практического понимания, где, в каких проектах, эту технологию можно использовать.

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Она привела данные, согласно которым объем инвестиций в мире в 2018 году в блокчейн, вырос в 2,2 раза по сравнению с 2017 годом.

"Они всё-таки пока не остаются фантастически большими, это 2,1 миллиарда долларов. При этом объем инвестиций в 36% приходится именно на финансовый сектор. Как наиболее драйвовый сектор и отрасль, действительно, финансы видят в этом плюсы, с точки зрения использования, особенно, там, где нужна регистрация, доверенная среда, и где нужно видеть всех игроков в одном доверенном поле. При этом только 10% организаций считает, что они получат реальный эффект в случае применения этой технологии", — рассказала первый зампред ЦБ.

Блокчейн и биткоин
© Инфографика
Блокчейн и биткоин
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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владимир кочиев
(Одно из главных преимуществ технологии блокчейн — возможность обходить санкции, заявил в ходе дискуссии председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.)
жесть, такое говорит председатель комитета Госдумы. Ну так террористы и будут использовать эту технологию, шутка конечно технология блокчейн подразумевает прозрачность записанного блока информации, и как же санкции обойти если инфа о транзакции прозрачна. Итак курите мануал граждане депутаты, и еще что бы знали блокчейн и распределенная база это разные понятия, как теплое и мягкое, а то все почему-то эти категории в одну переводят )))
14:33
26.05.2018
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