Эксперты рассказали, что даст России преимущества при санкциях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Возможности национальной криптовалюты и технологии блокчейн имеют ряд преимуществ для России, например, они могут позволить проводить расчеты в условиях санкций, рассказали в ходе сессии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) участники рынка и эксперты.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
Один из них, законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.
Большие возможности
Одно из главных преимуществ технологии блокчейн — возможность обходить санкции, заявил в ходе дискуссии председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.
"Мы понимаем, что с криптовалютами мы можем сегодня решить краткосрочную проблему, связанную с санкциями, которые у нас сегодня есть в стране и которые, мы считаем, наложены несправедливо. Появление, допустим, национальной криптовалюты или криптовалюты, которая бы использовалась бы при расчетах с нашими партнерами, в том числе и на которых сегодня собираются накладывать разного рода ограничения финансовые, это дало бы возможность и упростило бы нам наши расчеты", — сказал он.
Что касается технологии блокчейн, по словам Жигарева, необходимо ускорить принятие регулирующего законодательства. "Чем быстрее мы его (законодательство — ред.) разработаем и примем, тем быстрее эта технология станет применяться, в том числе в госорганах", — заявил он. Отсутствие единой терминологии в мире по блокчейну создает препятствия для единого регулирования рынка, поэтому определения должны носить международный характер, считает он.
"Я занимаюсь финансовыми услугами, и я считаю, мы все считаем в этой области, что блокчейн представляет собой чрезвычайно интересную возможность для финансовых услуг", — сказал он. Контри рассказал, что многие организации сегодня проводят эксперименты с блокчейном, например, тестируют технологию в записи данных бэк-офисов и оказании финансовых услуг.
Преимущества использования блокчейна в сфере финуслуг отметил и вице-президент, директор по внедрению новых технологий на мировых рынках в Intel Corporation Шэннон Поулин. "Я вижу большие перспективы внедрения блокчейна в финуслугах и операциях с недвижимостью", — сообщил он.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин выделил более широкие возможности применения новых технологий. "У нас есть возможность, благодаря таким проектам на блокчейне как "Активный гражданин", перевести социальную активность граждан в экономику. Вот это настоящая цифровая экономика – новая, а не натянутая на аналоговую", — сообщил он.
Припачкин также выступил с просьбой от лица криптоиндустрии: "Давайте вместе подумаем, чтобы ко второму чтению доработать законопроекты, чтобы Россия стала первой цифровой экономикой в мире".
"Из коммерческих кейсов Maersk с оцифровкой контейнерной линии (проект по отслеживанию контейнеров на блокчейне — ред.) — один из примеров хорошего бизнес-кейса. У нас с вами в России, к счастью, наверное, запущен один из самых крупнейших проектов по переводу на блокчейн государственного управления — общественный конгресс муниципальных образований запустил цифровизацию полномочий муниципальных органов самоуправления", — рассказал он.
Время созревания
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, также принявшая участие в дискуссии, отметила, что, по ее мнению, технология блокчейн пока недостаточно зрелая и требует доработок, и также пока не используется в промышленных масштабах, кроме как в криптовалютах. Текущий год, по ее словам, станет годом практического понимания, где, в каких проектах, эту технологию можно использовать.
"Они всё-таки пока не остаются фантастически большими, это 2,1 миллиарда долларов. При этом объем инвестиций в 36% приходится именно на финансовый сектор. Как наиболее драйвовый сектор и отрасль, действительно, финансы видят в этом плюсы, с точки зрения использования, особенно, там, где нужна регистрация, доверенная среда, и где нужно видеть всех игроков в одном доверенном поле. При этом только 10% организаций считает, что они получат реальный эффект в случае применения этой технологии", — рассказала первый зампред ЦБ.