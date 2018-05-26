Дорого обойдется: почему 100 долларов за баррель — это очень опасно

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нехватка предложения на нефтяном рынке к 2019 году может довести цены до 100 долларов до баррель. Полагая, что геополитическое нефтяное ралли зашло слишком далеко, Саудовская Аравия и Россия уже обсуждают возможность повышения добычи в ОПЕК+ на миллион баррелей в сутки. О том, как это повлияет на рынок, сколько должна стоит нефть и чем плохо чрезмерное подорожание черного золота, — в материале РИА Новости.

Все за 100

По прогнозам одного из крупнейших инвестбанков мира, Bank of America Merrill Lynch, в 2018 году дефицит нефти составит 630 тысяч баррелей в сутки, а в 2019-м — 300 тысяч баррелей в сутки.

По рынку ударили кризис в Венесуэле, риск прекращения экспорта нефти из Ирана и договоренность ОПЕК с крупнейшими мировыми производителями о снижении уровня добычи. Таким образом, констатируют аналитики банка, сложились все условия, чтобы нефть дошла до отметки в 100 долларов за баррель уже в 2019 году.

Схожие прогнозы ранее озвучили в Goldman Sachs, а глава одной из крупнейших нефтяных компаний, французской Total, указал на то, что нефтяной рынок "вступил в новый мир", где геополитика — главный фактор.

© AP Photo / Ariana Cubillos Скульптура нефтяных рабочих, установленная на одной из улиц Каракаса © AP Photo / Ariana Cubillos Скульптура нефтяных рабочих, установленная на одной из улиц Каракаса

Котировки черного золота пошли вверх на фоне проблем в нефтяной отрасли Венесуэлы. К новым высотам баррель отправило решение Вашингтона выйти из ядерной сделки с Тегераном, о чем Трамп объявил 8 мая. Доля Ирана на мировом нефтяном рынке — около четырех процентов. Таким образом, речь идет о потере примерно двух миллионов баррелей в день.

Непредсказуемость рынка

Аналитики, впрочем, указывали на то, что ситуация в любой момент может измениться. Еще в апреле Трамп высказал недовольство "слишком высокими ценами на нефть". Новый раунд санкций против исламской республики ожидаемо поднял их еще выше, однако привести рынок в чувство способна опция, озвученная американским президентом, которую, правда, считали скорее дополнительной.

"Угрозами и запугиванием Иран призывают пойти на уступки, в том числе и по доступу на ядерные объекты. И хотя Трамп сказал это скороговоркой, если это реализуется, иранский фактор может рассосаться", — пояснил Николай Подлевских, начальник аналитического отдела "Церих кэпитал менеджмент".

Эксперты отмечали и то, что, если на волне эйфории от роста котировок страны ОПЕК+ скорректируют соглашение, во второй половине года цены резко пойдут вниз.

© AP Photo / Vahid Salemi Иранский нефтяник © AP Photo / Vahid Salemi Иранский нефтяник

Выше уже не надо

А в ОПЕК+, судя по всему, уже готовы на это. На Петербургском международном экономическом форуме главы "Лукойла" и "Газпром нефти" согласились: сделка с ОПЕК достигла своей цели, цены на нефть около 80 долларов за баррель достаточно высоки, и ограничениям на добычу, действующим уже почти полтора года, следует придать больше гибкости. Как сообщил Новак на ПМЭФ, постепенное увеличение добычи в рамках сделки ОПЕК+ может начаться с третьего квартала.

ОПЕК и ее союзники ликвидировали избыток коммерческих запасов сырья, давивших на цены с 2014 года. Но в апреле они дали понять: ограничения на добычу необходимо, как и планировалось, сохранять до конца года. Россия же неоднократно подчеркивала: любое решение должно определяться рыночной ситуацией.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков говорит, что, если параметры ОПЕК+ не пересмотреть, "отдельные компании, надеясь на длительный период высоких цен, примут инвестиционные решения и приступят к реализации новых проектов". Результат — опять волатильность на рынке, а потому сейчас самое время, чтобы их остановить.

© AP Photo / Brennan Linsley Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США © AP Photo / Brennan Linsley Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США

Опасения вполне понятны: только с начала года сланцевые компании в США увеличили добычу более чем на миллион баррелей в день, и этот тренд усиливается. По прогнозу американского Минэнерго, в июне США будут добывать рекордные 7,18 миллиона баррелей в сутки.

И хотя, как пишет The Wall Street Journal, сланцевики по-прежнему тратят больше, чем зарабатывают, даже когда цены на нефть растут (в первом квартале 2018-го из 20 компаний, использующих метод гидроразрыва пласта, только пять вышли в плюс), именно они помогли США поднять добычу нефти до рекордных уровней.

Справедливым, чтобы обеспечить спрос, эксперты считают уровень цен на нефть в 50-60 долларов за баррель.

Почему 100 долларов за баррель — это плохо

Окончательное решение министры стран ОПЕК+ примут на встрече 22-23 июня в Вене.

Между тем эксперты швейцарского банка UBS уже просчитали экономические последствия подорожания нефти до 100 долларов за баррель.

Нефтяные котировки напрямую влияют на темпы роста мировой экономики и инфляции, от них также зависит денежно-кредитная политика.

"При цене барреля в 100 долларов мировой экономический рост лишится 16 базисных пунктов — это эквивалентно потере 100 миллиардов долларов", — утверждают экономисты UBS.

Резкий скачок нефтяных котировок следует воспринимать всерьез, и не в последнюю очередь по той причине, что пяти из шести последних рецессий в США предшествовало агрессивное удорожание нефти, добавляют эксперты.

За последние четыре с половиной месяца цены на нефть поднялись почти на 50 процентов, но, как отмечают в UBS, нынешнее ралли, хотя и масштабное, не столь агрессивное, как было перед прошлыми рецессиями. Волна роста — лишь 11-я по силе за последние 70 лет. Тем не менее, предупреждают экономисты, если котировки продолжат двигаться к 100 долларам за баррель, ситуация может выйти из-под контроля.