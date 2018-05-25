Москва переведет в федеральный бюджет 1,8 триллиона рублей

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва переводит в федеральный бюджет 1,8 триллиона рублей средств, полученных с налогов, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу.

Ранее Собянин выступил против предложения первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова об изъятии части доходов столицы и перераспределения их в пользу других регионов. По его словам, изъятие доходов у Москвы приведет к торможению развития экономики региона и снижению финансирования социальной сферы

"Развиваясь, Москва платит 1,8 миллиарда рублей в федеральный бюджет. Это налоги, которые собираются на территории Москвы, и это практически полностью покрывает субсидии другим регионам, и, на мой взгляд, это более правильный путь, надо давать Москве развиваться", — сказал Собянин на полях ПМЭФ.

Он подчеркнул, что такое предложение абсолютно контрпродуктивно, поскольку Москва живет на свои деньги.

"Она зарабатывает эти деньги, во-вторых, бюджетная обеспеченность Москвы не такая большая, как рассказывают об этом, потому что у нас большие затраты и огромные расходы на инфраструктуру", — добавил мэр.