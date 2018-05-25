Все попавшие под новые санкции США компании обратились за поддержкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Все российские компании, которые попали под новые санкции США, обратились к властям за поддержкой, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий в новом кабмине ТЭК и промышленность.

"Много. Все, кто попали под санкции", — сказал Козак РИА Новости, отвечая на вопрос, много ли и какие российские компании обращались за поддержкой.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Под санкциями также оказались Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.