В создание литейно-прокатного комплекса в Туле инвестируют 44 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Инвестиции в строительство литейно-прокатного комплекса на площадке ООО "Тулачермет-Сталь" могут составить 44 миллиарда рублей, говорится в сообщении Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ).

"Тулачермет-Сталь", Минпромторг РФ и Тульская область в рамках ПМЭФ заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК) по созданию нового производства. Он предусматривает строительство конвертера, установок внепечной обработки стали, машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), двух сортопрокатных станов и проволочного блока.

Ожидается, что мощность предприятия по выпуску проката составит 1,5-1,8 миллиона тонн в год. Это первое в современной истории России новое интегрированное сортопрокатное производство на базе конвертерной технологии выплавки стали. Общий объем инвестиций в строительство предприятия – 44 миллиарда рублей. Срок действия СПИК составит 8 лет, говорится в сообщении.

"Тулачермет-Сталь" является стратегическим партнером ПМХ и не входит в периметр консолидации холдинга. Предприятие будет выпускать продукцию из чугуна, производимого ПАО "Тулачермет" (находится в составе ПМХ).

"Ввод в эксплуатацию "Тулачермет-Стали" придаст дополнительный импульс развитию производственных мощностей "Тулачермета", обеспечив дополнительный спрос на его продукцию. Благодаря ресурсам, которые у нас появятся в связи с заключением СПИК, мы сможем реализовать ряд других инициатив. В долгосрочной перспективе мы можем инвестировать порядка 75 миллиардов рублей в металлургические проекты на территории области, количество новых рабочих мест может превысить 3 тысячи", — приводятся в сообщении слова президента ПМХ Евгения Зубицкого.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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