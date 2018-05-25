На ПМЭФ обсудили вопросы развития фармацевтики в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Разработка программы "Фарма 2030" должна ориентироваться на развитие фармацевтического рынка в России, для чего необходимо определить приоритеты и новые точки роста, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

"Фармацевтика — это одна из тех областей, где точно мы можем сделать еще один шаг вперед и правильно определить приоритеты и новые точки роста, и правильно определить участие государства с одной стороны, и с другой — бизнеса", — сказал Цыб, выступая на организованном в рамках ПМЭФ круглом столе на тему "Фармпромышленность России. Как обеспечить рост и инновации". В работе круглого стола приняли участие представители Минпромторга России, Росздравнадзора, ФАС, фарминдустрии. Речь шла о развитии фармацевтической промышленности, системообразующих инструментах, которые бы давали дополнительный стимул для производства. В рамках дискуссии высказывались разные точки зрения о взаимодействии с предпринимательским сообществом, отраслевыми объединениями, федеральными органами власти, который могут быть учтены при выработке фармацевтической промышленной политики до 2030 года.

По мнению замминистра, с точки зрения "регуляторики" фармацевтической промышленности Россия находится в начале пути.

"Регуляторика должна быть направлена на то, чтобы максимально развивать компетенции и возможности, которые у нас сегодня существуют и привлекать международный опыт и инвестиции, потому что за этой сферой — будущее в инновационной медицине", — сказал Цыб.

Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Минпромторга России Владислав Шестаков в свою очередь считает необходимым разработку перспективной кадровой политики. "Нужны будут высококвалифицированные специалисты, а для этого нужно активно создавать программы, которые способствовали тому, чтобы студент после вуза мог безболезненно прийти на производство в промышленность, и не было бы у него разрыва между теорией и практикой", — сказал Шестаков.

Он считает важным не упустить ни одно предложение, которое может быть очень важным для развития фармацевтической отрасли, способным сделать ее более конкурентноспособной, содействовать развитию в дальнейшем экспортного потенциала.

По его словам, предложения участников круглого стола в течение недели будут обобщены и направлены в Минпромторг России.

"На мой взгляд одной из целей программы "Фарма 2030" может быть стимулирование мировых производителей, чтобы самые прорывные технологии приходили в Россию раньше, чем во многие страны. Одновременно одной из задач, и в том числе регуляторной политики и государственной, должно стать формирование условий для полного цикла инновационного процесса, начиная от фундаментальной разработки препарата до его вывода на фармацевтический рынок", — считает директор по взаимодействию с государственными органами Такеда Россия Илья Вескер.

По его мнению, ключевой задачей является "рост собственных инновационных разработок в Российской Федерации". "Именно инновационная фармацевтическая отрасль делает основной вклад в человеческий капитал страны и соответственно в результате мы получаем крепкую экономику. И формирующиеся сейчас стратегии должны быть ориентированы на то, как обеспечить данный прорыв в фармацевтической отрасли", — сказал Вескер.