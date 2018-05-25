"Газпром нефть" и Mail.Ru создадут цифровую платформу управления бизнесом

Председатель правления Газпром нефти Александр Дюков и генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев во время заключения соглашения на ПМЭФ-2018

Председатель правления Газпром нефти Александр Дюков и генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев во время заключения соглашения на ПМЭФ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. "Газпром нефть" и Mail.Ru Group заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения цифровых технологий и решений индустрии 4.0 в нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

Документ подписали председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

"Ключевым направлением совместной работы станет разработка, тестирование и внедрение решений по накоплению и обработке данных в реальном времени — BigData и FastData — для оптимизации процессов в области логистики, переработки и сбыта нефтепродуктов". — отмечается в сообщении.

Результатом должно стать создание универсальной системы на основе российского ПО, которая позволит в режиме онлайн осуществлять комплексное управление производством, реализацией и доставкой продукции с производственных активов компании в любую точку мира.

Система будет интегрирована в глобальную IT-платформу "Газпром нефти", над созданием которой компания работает в рамках цифровой трансформации бизнеса.

Кроме того, партнеры займутся разработкой российской промышленной шины данных для сбора, унификации и анализа информации в режиме реального времени.

Соглашением предусмотрена совместная работка прототипов принципиально новых сбытовых процессов, которые будут в реальном времени реагировать на изменения рыночной ситуации.

Апробацию технологий планируется осуществить на базе мощностей операторов битумного и авиатопливного бизнесов компании — "Газпром нефть-Битумные материалы" и "Газпромнефть-Аэро", соответственно.

Первым проектом станет внедрение IT-решения по управлению поставками битумных материалов. Также будет создана система мгновенных взаиморасчетов по заправкам "в крыло" на основе технологии блокчейн, сообщили в пресс-службе "Газпром нефти".