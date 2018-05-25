АО "Самрук Казына" выведет на приватизацию 50 активов в 2018 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Казахстанский "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" в 2018 году намерен вывести на приватизацию 50 крупных, средних и небольших компаний, представляющие различные сектора экономики республики, сообщил председатель правления фонда Ахметжан Есимов.

Фонд основан в 2008 году указом президента Республики Казахстан. Единственным акционером фонда является правительство Казахстана. АО "Самрук-Казына" управляет национальными компаниями Казахстана в ключевых отраслях экономики — нефтегазовом и транспотно-логистическом секторах, химической и атомной промышленности, горно-металлургическом комплексе, энергетике, машиностроении и недвижимости.

"Фонд "Самрук-Казына" имеет самый крупный портфель высококачественных активов Казахстана на сумму 74 миллиарда долларов и охватывает различные отрасли экономики. Задачи и ближайшие перспективы — увеличение эффективности компании и управления портфелем, обеспечение устойчивого развития и вывод фонда на уровень аналогов суверенных фондов мира. Цели будут реализованы через стратегические инициативы, в том числе, путём оптимизации структуры портфеля и реализации комплексной программы приватизации", — сказал Есимов в ходе панельной сессии "Инвестиционные возможности в ЕАЭС: приватизация государственных активов в Республике Казахстан" на ПМЭФ.

По его мнению, программа приватизации даст "прекрасную возможность осуществления выгодных капиталовложений".

"В текущем году мы выводим на приватизацию 50 активов, включая как крупные, так и средние и небольшие компании различных секторов экономики", — сообщил Есимов.

Он добавил, что разработан комплексный план приватизации на 2016-2020 годы, утвержденный правительством Казахстана, в который включены 876 компаний, 215 из них — это активы Фонда "Самрук-Казына". Согласно плану приватизации планируется вывести на IPO семь крупнейших активов компании: АО "НАК "Казатопром", АО "Air Astana", АО "Казахтелеком", АО "Самрук-Энерго", АО НК "КазМунайГаз", АО "Казпочта" и АО "НК "Казакстан Темip Жолы".

Казахстан занимает 35-ю позицию из 190 в рейтинге Всемирного банка Ease of Doing Business — индексе легкости ведения бизнеса, и первое место в рейтинге по индикатору "Защита миноритарных инвесторов".

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.