Биткоин дешевеет, торгуясь на уровне около 7,6 тысячи долларов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в пятницу утром слабо дешевеет, торгуясь на уровне около 7,6 тысячи долларов, при этом аналитики отмечают позитивные признаки на крипторынке на фоне удорожания альткоинов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.02 мск биткоин дешевел на 1,02%, до 7,633 тысячи долларов. На бирже Bitfinex стоимость криптовалюты опускалась на 0,78%, до 7,625 тысячи долларов, на Binance — на 0,69%, до 7,63 тысячи долларов.

"Пока есть вероятность продолжения снижения, поскольку явного разворота не случилось. С другой стороны, повышение объема сделок при стабилизации цен говорит о наличии сопротивления на текущем ценовом уровне", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

Альтернативные криптовалюты при этом торгуются в плюсе: Ethereum дорожает на 0,97%, до 611,85 доллара, Ripple — на 2,11%, до 0,633 доллара, Bitcoin Cash — на 2,21%, до 1062,42 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют сейчас составляет 341,84 миллиарда долларов, биткоин занимает примерно 38% рынка.

"По альткоинам ситуация более положительная, уже невооружённым глазом видно — они начали сопротивляться, это достаточно неплохой сигнал и возможно небольшое движение к росту", — прокомментировал РИА Новости аналитик TheTokenFund и TokenBox Александр Литвинович.