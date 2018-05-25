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Экономика

Трамп играет на трубе. Смогут ли США остановить "Северный поток — 2"

08:0025.05.2018
(обновлено: 08:05 25.05.2018)
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© Фото : Nord Stream 2/Wolfram ScheibleТранспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2Транспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram Scheible

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. Госсекретарь Майк Помпео заявил в конгрессе, что США готовы сделать все возможное для срыва строительства газопровода "Северный поток — 2".  РИА Новости разбирается, чего добивается Белый дом и каковы его шансы на успех.

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Мы должны продолжить усилия против "Северного потока — 2", чтобы он не состоялся, — обратился Помпео к конгрессменам. — Пока европейцы зависят от российских энергопоставок, это ограничивает их свободу действий в отношении России. В реальности все немного сложнее, но по сути так и есть". И добавил: "Если нам это удастся, мы поможем Европе прочнее стоять на ногах".

Россия отреагировала незамедлительно. "Атакуя "Северный поток — 2", Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ, — говорится в заявлении посольства России в США. — Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок энергоносителей в Европу".

Четверо против одного

У "Северного потока — 2" сегодня четыре непримиримых противника — США, Великобритания, Польша и Украина. И у каждого свои политические и экономические интересы.

США стремятся расширить рынки сбыта сжиженного природного газа (СПГ). Добыча растет: в 2017-м — на пять процентов, до 774 миллиардов кубометров, в этом году ожидается прибавка в 11 процентов, до 901,1 миллиарда кубометров. Это намного превосходит внутренние потребности, поэтому экспорт более чем актуален.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
США пригрозили санкциями против "Северного потока — 2"

Сейчас строятся два терминала для СПГ, которые позволят увеличить поставки втрое: с 19,7 миллиарда кубометров в 2017-м до 60 миллиардов в 2019-м (предполагаемый результат 2018-го — 31 миллиард). В качестве одного из перспективных направлений Вашингтон рассматривает Европу.

Проблема, однако, в том, что американский сланцевый газ примерно на 20 процентов дороже российского. Обеспечить экспорт в Европу США могут, только препятствуя поставкам из России. Что Вашингтон и делает.

Из политических целей — стремления показать Европе, кто в доме хозяин, поставить Старый Свет в зависимость от американских энергоносителей и поддержать экономику Украины, сохранив транзит через ее трубопроводы.

Великобритания — самый активный союзник США в борьбе с "Северным потоком — 2". Министр иностранных дел Борис Джонсон тоже осудил страны, поддерживающие этот инфраструктурный проект, заявив, что новый газопровод заставит европейцев зависеть от "злокачественного российского государства".

© AFP 2018 / Adrian Dennis Глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото

На самом деле главная цель Великобритании — сохранение влияния на континентальную Европу и после Brexit. Британский премьер-министр Тереза Мэй уже попыталась отнять у Ангелы Меркель титул самого авторитетного европейского политика, возглавив антироссийскую кампанию, связанную с "делом Скрипалей". Однако скандал быстро сдулся, а Меркель определила новый европейский тренд — дистанцирование от США и восстановление отношений с Россией.

Так что Лондон вновь оказалась на обочине актуальных европейских процессов и теперь пытается исправить ситуацию, участвуя в борьбе против "Северного потока — 2" на стороне США. Ведь отмена этого проекта нанесла бы колоссальный удар по престижу и влиянию Германии, дав Британии шанс вернуть статус неформального лидера Старого Света.

Кроме того, компания British Petroleum уже заключила с американцами соглашение о поставках двух миллионов тонн СПГ ежегодно в течение двадцати лет. Использование дорогого сжиженного газа из США, в то время как Германия будет покупать дешевый российский, грозит Великобритании серьезным ослаблением конкурентных позиций на глобальных рынках.

Польша, вставляя палки в колеса нового проекта, демонстрирует лояльность Вашингтону на фоне усилившейся критики со стороны партнеров по Евросоюзу за ущемление гражданских прав. К тому же поляки всерьез опасаются, что "Северный поток — 2" станет альтернативой не только украинскому маршруту, но и газопроводу "Ямал — Европа", проходящему через их территорию. Цели Украины очевидны — сохранение транзита российского газа и укрепление дружбы с США.

Ежедневная доставка труб из Мюльхайма в Мукран для газопровода Северный поток ‑ 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2
В Германии началось строительство "Северного потока — 2"

Этой четверке противостоит Германия, выступающая главным союзником России в проекте "Северный поток — 2". У Берлина прежде всего экономический интерес: немецкие эксперты подсчитали, что после запуска газопровода европейские потребители смогут экономить примерно восемь миллиардов евро в год за счет снижения стоимости транспортировки топлива из России. Причем этот показатель со временем может увеличиться втрое.

Помимо этого, Германия получит дополнительные доходы от транзита газа. Но главное — после реализации "Северного потока — 2" страна превратится в крупнейший газораспределительный хаб в Европе, что позволит Берлину диктовать энергетическую политику всему Евросоюзу.

Шведская стенка

Сейчас Германия активно ищет вариант, позволяющий построить газопровод без обострения противоречий с США. В частности, Ангела Меркель заявила о готовности покупать американский СПГ. Но Вашингтон к компромиссам не склонен.

Единственная "уступка", на которую согласен Трамп, — не вводить пошлины на сталь и алюминий из Европы в случае прекращения строительства "Северного потока — 2". В противном случае США угрожают санкциями европейским компаниям, участвующим в проекте.

Согласиться на диктат Вашингтона Меркель не может ни по политическим, ни по экономическим причинам. Да и нет ни малейшей уверенности, что Трамп выполнит свои обещания насчет отмены пошлин: как показывает практика, он в любой момент способен полностью пересмотреть свои решения.

На самый крайний случай у Меркель есть "оружие возмездия" — так называемое блокирующее регулирование. Это пакет нормативных актов ЕС, принятых в 1996 году для защиты европейского бизнеса от санкций.

Трубы Северного потока. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Глава LNG Allies: США не готовы к санкциям против "Северного потока — 2"

Блокирующее регулирование предусматривает вывод европейских компаний из-под действия экстерриториальных американских санкций, вердиктов иностранных судов, связанных с этими санкциями, и даже компенсацию компаниям убытков, вызванных санкциями. Однако задействование этих документов означает примерно то же самое, что применение атомной бомбы в военных действиях, — переход к неограниченному конфликту.

Поэтому большинство экспертов склоняется к тому, что до крайностей дело не дойдет и США не введут санкции против европейских компаний, участвующих в "Северном потоке — 2". Скорее всего, вместо этого Вашингтон постарается убедить Данию и Швецию не давать разрешений на строительство газопровода.

По сообщению Госдепартамента США, Майк Помпео уже провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём, обсудив "угрозы, которые "Северный поток — 2" несет европейской энергетической безопасности". Германия и другие страны Евросоюза уговаривают Стокгольм не препятствовать строительству газопровода, нужного всей Европе.

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