Игнатьев: экспорт товаров из Чувашии по итогам прошлого года вырос на 18,8%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. По итогам прошлого года экспорт товаров из Чувашии увеличился на 18,8% относительно 2016 года, сообщил РИА Новости глава Чувашии Михаил Игнатьев.

"Внешнеторговый оборот Чувашии по итогам прошлого года составил 495,5 миллионов долларов, экспорт увеличился на 18,8%, импорт на 45 38,3%", — уточнил глава Чувашии.

Он принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, 53,4% общего экспорта составляет продукция химической промышленности, продукция машиностроительной отрасли занимает порядка 27 25,7%, пищевой и перерабатывающей промышленности — 12% продовольственные товары и сырье — 10,9%.

Говоря об инвестиционных проектах в Чувашии, Игнатьев напомнил, что в республике сегодня реализуется более ста инвестпроектов на общую сумму более 300 миллиардов рублей. По его словам, в текущем году Чувашия планирует увеличить объем инвестиций на 10%.

"В этом году реализуем проект по строительству 11 гектаров теплиц пятого поколения на сумму 6,5 миллиардов рублей. В следующем году — еще 11 гектаров, всего будет 22 гектара. Стоимость проекта — 6,5 миллиардов рублей. Общий объем производства овощей в круглогодичном режиме составит почти 20 тысяч тонн", — сказал глава региона.

По словам Игнатьева, новые теплицы будут введены в эксплуатацию в ноябре.

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