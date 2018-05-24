Чувашия и ВТБ договорились о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Чувашии подписали на Петербургском экономическом форуме глава республики Михаил Игнатьев и заместитель президента — председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Денис Бортников, сообщает пресс-служба главы региона.

Стороны договорились развивать сотрудничество в реализации инвестиционных проектов и государственных программ Чувашии, а также внедрять современные банковские технологии и инфраструктуру на территории региона.

"Банк ВТБ постоянно совершенствует свою деятельность, расширяя финансовые продукты для клиентов. Банковские услуги ВТБ востребованы предприятиями и организациями республики, жителями Чувашии. У нас общая цель — это упрощение доступа предприятий реального сектора экономики к кредитным ресурсам, что будет способствовать реализации инвестиционных проектов бизнеса. Реализация мероприятий соглашения предусматривает вовлечение Банка ВТБ в экономические и инвестиционные процессы региона и будет способствовать решению поставленных перед нами задач", — сказал глава региона на церемонии подписания соглашения.

При этом он отметил, что власти республики стараются создавать благоприятные условия для развития банковского бизнеса на территории региона.

По мнению представителя ВТБ, развитие сотрудничества будет способствовать, в том числе, расширению взаимодействия банка с компаниями, которые реализуют приоритетные для Чувашии проекты.

"Клиентами ВТБ в регионе являются порядка 2,5 тысяч предприятий и организаций. Подписанное сегодня соглашение определяет основные направления взаимодействия в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории Чувашии", — сказал Бортников, слова которого цитирует пресс-служба главы Чувашии.

Пресс-служба напоминает, что ВТБ работает на территории республики с 2000 года. Три года назад в Чебоксарах был создан сервисный центр ВТБ для розничных клиентов. По данным на 1 апреля текущего года кредитный портфель банка в Чувашии в сегменте корпоративного бизнеса достиг 11 миллиардов рублей, а объем выданных кредитов компаниям региона за первый квартал этого года составил около 3,2 миллиарда рублей.

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