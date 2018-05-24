ВЭБ и АСИ договорились содействовать Чувашии в улучшении инвестклимата

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Меморандум об улучшении инвестиционного климата в Чувашии подписали на Петербургском экономическом форуме глава Чувашской республики Михаил Игнатьев, представители госкорпорации "Внешэкономбанк" и АНО "Агентство стратегических инициатив", сообщает пресс-служба главы региона.

В рамках соглашения стороны договорились о реализации проектов по развитию инфраструктуры, инновационной промышленности и АПК республики.

"Новый подход федеральных институтов развития к сотрудничеству с регионами открывает для нас широкие перспективы и придаст новый импульс инвестиционному развитию региона с использованием набора инструментов поддержки. Совместно с Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив будем направлять усилия и возможности на реализацию инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры, инновационной промышленности и агропромышленного комплекса республики", — сказал Игнатьев.

Кроме того, стороны договорились о создании условий для устойчивого экономического роста в регионе, а также о финансировании инвестпроектов, направленных на развитие в Чувашии особых экономических зон, свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), инновационных территориальных кластеров и моногородов. Стороны также будут содействовать институту региональных менеджеров Внешэкономбанка, которые будут искать приоритетные проекты для финансирования.

"Региональные менеджеры за короткий срок, всего лишь за полгода, принесли в пайплан 6 проектов на 15 миллиардов рублей. И это только начало", — сказал в свою очередь заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка Алексей Иванченко.

По мнению генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, "региональная модель Внешэкономбанка должна стать частью целостной системы улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ".

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