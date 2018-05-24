British Airways осенью возобновит полеты из Шереметьево

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Авиакомпания British Airways с 28 октября 2018 года приступит к выполнению ежедневных рейсов в/из московского аэропорта "Шереметьево" по маршруту Лондон-Москва-Лондон, говорится в сообщении воздушной гавани.
Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A321.
British Airways прекратила полеты в "Шереметьево" в 2003 году. Британская авиакомпания сменила воздушную гавань на "Домодедово".
Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" в январе-апреле вырос на 12,7%, до 12,6 миллиона человек.