British Airways осенью возобновит полеты из Шереметьево

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Авиакомпания British Airways с 28 октября 2018 года приступит к выполнению ежедневных рейсов в/из московского аэропорта "Шереметьево" по маршруту Лондон-Москва-Лондон, говорится в сообщении воздушной гавани.

"Рейс BA0235 будет вылетать из Хитроу (LHR) в 10.15 (местное время) и прилетать в Терминал E аэропорта "Шереметьево" (SVO) в 17.15 мск. Обратный рейс BA0234 из аэропорта "Шереметьево" будет вылетать в 18.35 мск и прилетать в Лондон в 19.55 по местному времени", — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A321.

British Airways прекратила полеты в "Шереметьево" в 2003 году. Британская авиакомпания сменила воздушную гавань на "Домодедово".

Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" в январе-апреле вырос на 12,7%, до 12,6 миллиона человек.