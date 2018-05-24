Силуанов пообещал шесть лет не менять налоги‍

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Налоговая система в России не будет меняться шесть лет, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Однако, по его словам, дискуссия в правительстве по налоговой реформе продолжается.

Налог для самозанятых

"Государство что должно сделать? Создать стабильные условия. В первую очередь, это налоги", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил ввести с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в три процента.

Его будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы и прочие лица. По словам замминистра финансов Ильи Трунина, эта категория граждан оказывает частные услуги, но в основном делают это нелегально.

Ведомство планирует, что новый режим заработает с 2019 года, однако пока только в качестве пилотного проекта в отдельных регионах.

Кроме того, предлагается разработать мобильное приложение, которое каждый сможет установить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, отчитываться о доходах и уплачивать налог.

Никакими другими налогами или сборами, по словам Трунина, такие доходы уже облагаться не будут.

В прошлом году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которая продлена до конца текущего года.

Однако успеха она не имела: в ее рамках за весь прошедший период на налоговый учет встало меньше тысячи человек.

"Основная проблема в том, что санкции за неуплату налогов не единственное, что им грозит. Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность гораздо серьезнее", — заключил Трунин.

Налог для стартапов

Кроме того, сооснователь первой в России краудфандинговой платформы Boomstarter Евгений Гаврилин предложил российским властям ввести льготный налоговый режим и обнулить налоги для стартапов на первые три года, чтобы таким образом помочь их развитию.

По его мнению, при существующей налоговой системе невозможно работать.

"Сейчас сильно проблематично стартануть. Будь мне сейчас 20 лет, я не знаю, смог бы я запустить бизнес при нынешних условиях", — сказал он.

Гаврилин отметил, что, ориентируясь на опыт других стран, российские власти должны ввести налоговый стандарт для стартапов: в первые три года, пока они развиваются, освободить от налогового бремени этот мелкий и средний бизнес.

"Дайте возможность им начать зарабатывать деньги", — добавил он.