Силуанов пообещал шесть лет не менять налоги‍

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Налоговая система в России не будет меняться шесть лет, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Однако, по его словам, дискуссия в правительстве по налоговой реформе продолжается.
Налог для самозанятых
Ранее сообщалось, что Минфин предложил ввести с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в три процента.
Его будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы и прочие лица. По словам замминистра финансов Ильи Трунина, эта категория граждан оказывает частные услуги, но в основном делают это нелегально.
Ведомство планирует, что новый режим заработает с 2019 года, однако пока только в качестве пилотного проекта в отдельных регионах.
Кроме того, предлагается разработать мобильное приложение, которое каждый сможет установить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, отчитываться о доходах и уплачивать налог.
В прошлом году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которая продлена до конца текущего года.
Однако успеха она не имела: в ее рамках за весь прошедший период на налоговый учет встало меньше тысячи человек.
"Основная проблема в том, что санкции за неуплату налогов не единственное, что им грозит. Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность гораздо серьезнее", — заключил Трунин.
Налог для стартапов
Кроме того, сооснователь первой в России краудфандинговой платформы Boomstarter Евгений Гаврилин предложил российским властям ввести льготный налоговый режим и обнулить налоги для стартапов на первые три года, чтобы таким образом помочь их развитию.
"Сейчас сильно проблематично стартануть. Будь мне сейчас 20 лет, я не знаю, смог бы я запустить бизнес при нынешних условиях", — сказал он.
Гаврилин отметил, что, ориентируясь на опыт других стран, российские власти должны ввести налоговый стандарт для стартапов: в первые три года, пока они развиваются, освободить от налогового бремени этот мелкий и средний бизнес.
"Дайте возможность им начать зарабатывать деньги", — добавил он.