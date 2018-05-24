ЕК пригрозила "Газпрому" штрафом за невыполнение мирового соглашения

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия завершила антимонопольное дело в отношении "Газпрома" без штрафа, свидетельствует сообщение ЕК.

"Газпром" и ЕС договорились об урегулировании антимонопольного дела, в рамках которого ЕК наложила на российский газовый холдинг ряд обязательств по обеспечению свободных поставок газа по конкурентным ценам в страны Центральной и Восточной Европы, сообщила ЕК.

"Еврокомиссия приняла решение сделать эти обязательства юридически обязывающими для "Газпрома" в рамках статьи 9 антимонопольного регулирования Евросоюза. Если компания нарушит эти обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% глобального оборота компании", — говорится в сообщении.

Из этого следует, что Еврокомиссия на данном этапе не налагает штрафы на "Газпрома" в рамках антимонопольного дела.

ЕК может работать по статье 7 антимонопольного регулирования, предусматривающей возможность наложить на компанию, против которой ведется расследование, штрафы за нарушение правил конкуренции Евросоюза.

У ЕК есть альтернатива — работать по статье 9, не предполагающей штрафов за нарушение правил конкуренции. Однако для этого компания, в отношении которой ведется расследование, после объявления Еврокомиссией своих опасений должна представить предложения по решению этих проблемы. ЕК, после консультаций с заинтересованными участниками рынка, может узаконить эти предложения. Штраф может быть наложен лишь за нарушение этих узаконенных предложений.