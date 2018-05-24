Наталкинский ГОК на Колыме включили в реестр региональных инвестпроектов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Наталкинский ГОК компании "Полюс" включили в реестр региональных инвестпроектов на Колыме для получения инвестором преференций, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

Он рассказал, что пока предприятие еще работает не на полную мощность, но это — яркий пример реализации возможностей, которые дают новые инструменты развития.

"Этот проект будет иметь дальнейшее развитие, выход на полную мощность. Сегодня… мы включили его в реестр региональных инвестиционных проектов, оно (предприятие) становится получателем большого количества всевозможных преференций, которые дают возможность развиваться и дальше", — сказал Печеный.

Наталкинский ГОК был запущен осенью 2017 года. Запасы Наталкинского месторождения по JORC оцениваются в 16 миллионов унций золота, ресурсы — в 34 миллиона унций. Наталка занимает 15 место по запасам среди крупнейших золоторудных месторождений мира, добавляют в "Полюсе". В соответствии с текущим планом отработки Наталкинского месторождения срок его отработки открытым способом составит 31 год.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов. В 2017 году компания увеличила производство золота на 10% — до 2,16 миллиона унций (67,2 тонны).

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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