Биткоин дешевеет, оставаясь около отметки в 7,6 тысячи долларов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в четверг дешевеет, оставаясь около отметки в 7,6 тысячи долларов, эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости криптовалюты, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.47 мск биткоин дешевел на 3,39%, до 7,675 тысячи долларов. На бирже OKEx стоимость криптовалюты опускалась на 3,9%, до 7,634 тысячи долларов, на Bitfinex — на 3,92%, до 7,63 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также снижаются в стоимости: Ethereum дешевеет на 6,38%, до 598,9 доллара, Ripple — на 3,22%, до 0,617 доллара, Bitcoin Cash — на 6,4%, до 1,026 тысячи долларов. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют сейчас составляет 337,02 миллиарда долларов, биткоин занимает примерно 39% рынка.

"Вчера падение рынка ускорилось и объемы выросли. Биткоин потерял 6%, другие криптовалюты — от 7 до 10%. Биткоин сейчас торгуется около 7,7 тысяч, но цены вчера опускались до 7,4 тысяч", — прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

По его словам, на это есть "технические причины, рынок не двигается линейно, в более длинных таймфреймах — на недельных графиках видно". Цикл падения еще не завершился, и дно близко, отметил он.