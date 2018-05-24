Стоимость нефти снижается на негативной статистике по запасам в США

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг опускаются, инвесторы отыгрывают статистику от минэнерго США о том, что запасы в стране за прошлую неделю значительно выросли, тогда как аналитики ожидали снижение показателя, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.44 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,48%, до 79,42 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,4%, до 71,55 доллара за баррель.

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране, кроме стратегического резерва, за неделю по 18 мая неожиданно подскочили на 5,8 миллиона баррелей, до 438,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижение запасов на 1,57 миллиона баррелей. При этом выросла и добыча нефти в стране за отчетный период — на 2 тысячи баррелей в сутки — до 10,725 миллиона баррелей в сутки.

"Обычно рост (запасов нефти — ред.) в это время года не наблюдается. Вместе с выходным в честь Дня поминовения и перед летним сезоном автопоездок мы ожидали снижения (показателя — ред.). А получить рост, еще и настолько крупный, было удивительно", — цитирует агентство Рейтер мнение управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира (Tariq Zahir). День поминовения празднуется в США 28 мая, в понедельник, биржи страны будут закрыты в этот день.

Инвесторы продолжают реагировать на новости по сделке ОПЕК. Во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники в ОПЕК и нефтяной промышленности, что организация на встрече в июне может принять решение об увеличении нефтедобычи в связи с рисками вокруг Ирана и Венесуэлы.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.