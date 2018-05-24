Топ-менеджеры "Русала" подали в отставку‍

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Генеральный директор "Русала" Александра Бурико ушла в отставку, сообщает компания.
Заявления об отставке также подали топ-менеджеры Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Это решение вступает в силу 28 июня.
Как отмечается, они "не выдвинули себя для переизбрания на ежегодном собрании акционеров компании, которое состоится 28 июня или примерно в это время".
Санкции против "Русала"
Включение в список влечет заморозку активов в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями, в том числе операции с долговыми и долевыми инструментами.
На этом фоне началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима.
Позднее американские власти заявили, что могут снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Также Минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании должны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.
В конце апреля газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала, что Дерипаска начал переговоры с партнерами по "Русалу" о расторжении акционерного соглашения.