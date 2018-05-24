Топ-менеджеры "Русала" подали в отставку‍

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Генеральный директор "Русала" Александра Бурико ушла в отставку, сообщает компания.

Она оставила пост 23 мая. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Евгений Никитин.

Заявления об отставке также подали топ-менеджеры Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Это решение вступает в силу 28 июня.

Как отмечается, они "не выдвинули себя для переизбрания на ежегодном собрании акционеров компании, которое состоится 28 июня или примерно в это время".

Санкции против "Русала"

В начале апреля Вашингтон ввел новые ограничительные меры против России. Так, в санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и его En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал".

Включение в список влечет заморозку активов в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями, в том числе операции с долговыми и долевыми инструментами.

На этом фоне началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима.

Так, "Русал" за первый месяц потерял около 96 миллиардов рублей капитализации. Ряд торговых партнеров компании объявили о пересмотре контрактов, в частности австрало-британская Rio Tinto, швейцарский сырьевой трейдер Glencore, Norsk Hydro.

Позднее американские власти заявили, что могут снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Также Минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании должны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.

В конце апреля газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала, что Дерипаска начал переговоры с партнерами по "Русалу" о расторжении акционерного соглашения.