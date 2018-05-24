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Экономика

Россияне стали реже охотиться за скидками, заявили эксперты

03:3124.05.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПокупательницы в магазине. Архивное фотоПокупательницы в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. За минувший год россияне стали реже экономить деньги и отслеживать скидки и промо-предложения в магазинах, однако связано это не столько с ростом доходов, сколько с тенденцией заранее составлять список покупок и реже ходить по магазинам, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"За год увеличилась доля россиян, которые не экономят — с 18% до 24%. Соответственно с 82% до 76% сократилось число экономящих, среди которых весомую долю составляют те, кому приходится контролировать свои расходы на еду и товары первой необходимости", — говорится в исследовании.

Исследование "Ромира" основано на данных всероссийского опроса, проведенного в апреле. В нем приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности во всех федеральных округах РФ.

Вопросы экономии

Согласно данным исследования, за год заметно сократилась доля Cherry Pickers — любителей скидок и промо-акций, а также покупателей, подбирающих магазины по спецпредложениям.

Так, число россиян, покупающих товары по скидкам и промо-акциям, сократилось до 33% с 36% в 2017 году, а число россиян, подбирающих магазины со спецпредложениями и скидками — до 25% с 30%.

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В сегменте Cherry Pickers преобладают люди в возрасте 45-59 лет, проживающие в городах среднего размера (до полумиллиона человек).

Число любителей покупать товары более дешевых марок (оптимизаторов) также снизилось — до 27% с 31% в 2017 году.

С 19% до 15% сократилось число тех, кто сознательно отказывается от дорогих видов продуктов. "Такой подход к экономии более популярен среди мужчин, россиян старше 35 лет, для жителей малых городов и сельской местности. Стратегия "не покупаю дорогих продуктов" была зафиксирована в два раза чаще в ответах жителей городов-миллионников по сравнению с другими типами городов", — говорится в исследовании.

С 20% до 17% сократилось число россиян, которые покупают продукты впрок, если находят их по привлекательной цене. Доля россиян, которые реже ходят в магазины ради контроля над семейным бюджетом, за год выросла с 17% до 18%.

Доллары США и рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Чаще о такой стратегии экономии заявляют люди с низким доходом. Жители средних городов (от 100 до 500 тысяч человек) несколько чаще говорили о снижении частоты походов в магазины, а россияне, проживающие в городах-полумиллионниках и в сельской местности, предпочитают делать запасы впрок", — отмечают авторы исследования.

При этом число рациональных покупателей, которые заранее составляют списки покупок, выросло за год до 29% с 28%. Не изменилась за год доля тех, кто покупает только те продукты, которые реально сможет употребить, — 23%.

Президент холдинга "Ромир" Андрей Милехин отметил, что ощущение кризиса и необходимости тотальной экономии у россиян прошло, но вместе с тем они стали более рационально подходить к покупкам.

"С другой стороны, стабилизация цен и постепенный рост доходов приводят к тому, что увеличивается доля не экономящих на повседневных покупках россиян. И вновь мы видим рост демонстрационного и статусного потребления. Где же остановятся эти весы – покажет время", — приводятся его слова в релизе.

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