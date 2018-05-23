США собрались "спасать" Евросоюз от российской газовой зависимости

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США будут предпринимать дальнейшие шаги против строительства газопровода "Северный поток-2", заявил глава Госдепа Майк Помпео во время обсуждения бюджета страны на следующий год.

По его словам, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа, нельзя допустить ухудшения ситуации.

"У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России с помощью различных вариантов — обеспечить доставку (энергоресурсов) через Кавказ и другие страны", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Инвестиция в собственные интересы

Директор института национальной энергетики Сергей Правосудов оценил шансы Вашингтона добиться желаемого. По его словам, США всегда выступали против всех совместных проектов России и Европы. Не было ни одного случая, когда Вашингтон был бы "за", начиная с 60-х годов, подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что Штатам удалось сорвать только один проект — "Южный поток", потому что Болгария и Сербия не смогли противостоять американскому давлению.

При этом Правосудов отметил, что немцы традиционно отстаивали и отстаивают свои интересы и делают это "не потому, что они за Россию, а потому что они за себя".

"Именно поэтому и реализуются все эти проекты — и "Ямал — Европа", и "Северный поток", и теперь "Северный поток-2". И я не думаю, что американцам здесь что-то удастся сделать. Во всяком случае, до этого ни одному американскому президенту не удавалось", — заключил эксперт.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет согласия на строительство от России, Швеции и Дании.

Против "Северного потока — 2" выступили несколько государств, в частности Украина и США. Киев боится потерять доходы от транзита российского топлива, а Вашингтон намерен поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту как к исключительно экономическому.