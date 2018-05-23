Forbes назвал самые дорогие бренды

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американская компания Apple возглавила список самых ценных брендов в 2018 году по версии Forbes, стоимость ее бренда составила 182,8 миллиарда долларов, сообщил журнал.

Помимо Apple в пятерку лидеров вошли компании технологического сектора Google, Microsoft, Facebook и Amazon.

В методологии расчетов Forbes ориентировался на выручку компаний за три года. Затем высчитывал процент от этой выручки, основываясь на том, "какую роль каждый бренд играет в своей индустрии" (например, учитывались высокие цены на продукцию компаний, работающих в секторе продажи предметов роскоши и напитков, и низкие цены — в секторе авиаперевозок и нефтяном секторе). Коэффициент цены к выручке был поделен на объем выручки для получения итогового индекса ценности бренда.

Так, стоимость бренда Apple выросла на 8% по сравнению с предыдущим годом. Бренд Google был оценен в 132,1 миллиарда долларов, — на 30% выше в годовом выражении. Стоимость бренда Microsoft — 104,8 миллиарда долларов, Facebook — 94,8 миллиарда долларов.

Бренд Amazon, оцененный в 70,9 миллиарда долларов, впервые обогнал Coca-Cola в этом рейтинге (57,3 миллиарда долларов). При этом, Netflix и PayPal подскочили в рейтинге, стоимость их брендов выросла на 35% и 33% соответственно (55 и 98 места).

В топ-100 рейтинга попали только те бренды, которые осуществляют деятельность в США. Forbes пришлось исключить такие компании, как китайские Alibaba и Tencent. В итоге, в рейтинг попали 54 компании из США, 12 — из Германии, по 7 — из Франции и Японии.