Дирижер Владимир Спиваков стал самым богатым деятелем культуры за 2017 год

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Художественный руководитель "Национального филармонического оркестра России" Владимир Спиваков заработал в 2017 году больше других деятелей культуры РФ, задекларировав более 82,2 миллиона рублей, соответствующие данные опубликованы на сайте министерства культуры России.
Худрук симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет за минувший год заработал 60,2 миллиона рублей, отмечается в сообщении. В его собственности находится земельный участок площадью 5438 квадратных метров, дом площадью 360 квадратных метров, две квартиры площадью 118,9 и 83,2 квадратных метра, а также два автомобиля — легковой Cadillac DeVille и легковой Mercedes-Benz G-Wagen.
Одним из самых высокодоходных деятелей культуры стал худрук театра Наций Евгений Миронов, который задекларировал доход в размере 55,5 миллиона рублей, в его индивидуальной собственности находятся две квартиры площадью 113,2 квадратных метра и 70,8 квадратных метра, сообщается на сайте.
Согласно опубликованным данным, худрук Малого драматического театра — театра Европы Лев Додин задекларировал доход равный более чем 24 миллионам рублей. В его собственности также находится дача площадью 64 квадратных метра и квартира площадью 31,2 квадратных метра. Худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас за минувший год заработал 19,7 миллиона рублей, директор театра Кирилл Крок заработал 5,4 миллиона рублей, а также владеет тремя квартирами, домом и земельным участком.
Отмечается, что гендиректор Большого театра Владимир Урин заработал за минувший год более 8,2 миллиона рублей, также в его индивидуальной собственности находятся 1/2 квартиры площадью 93 квадратных метра. В собственности его жены находится земельный участок 609 квадратных метров, дом площадью 120 квадратных метров и легковой автомобиль Мерседес Бенц Е 200. Ее годовой доход составил 3,4 миллиона рублей.
Худрук Александринского театра Валерий Фокин заработал 10,4 миллиона рублей, в его собственности находится земельный участок площадью 1200 квадратных метров, дача площадью 594,9 квадратных метра, квартира площадью 62,7 квадратных метров. Худрук театра "Сатирикон" Аркадий Райкин задекларировал доход в 12,8 миллиона рублей, земельный участок площадью 3312 квадратных метров, дом площадью 297,8 квадратного метра, а также несколько квартир в общем владении.
Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заработала 9 миллионов рублей за минувший год, гендиректор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак задекларировала доход в 4,9 миллионов рублей, а президент этого музея Ирина Антонова — 4 миллиона рублей. Доход гендиректора Государственного "Эрмитажа" Михаила Пиотровского за 2017 год составил 19,5 миллиона рублей. Самым богатым директором музея оказалась директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина — за минувший год она заработала 15,6 миллиона рублей.