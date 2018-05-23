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Экономика

Дирижер Владимир Спиваков стал самым богатым деятелем культуры за 2017 год

20:4823.05.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкХудожественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков. Архивное фотоХудожественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Художественный руководитель "Национального филармонического оркестра России" Владимир Спиваков заработал в 2017 году больше других деятелей культуры РФ, задекларировав более 82,2 миллиона рублей, соответствующие данные опубликованы на сайте министерства культуры России.

Заместитель министра культуры Владимир Аристархов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В собственности Спивакова также находятся два земельных участка площадью 2030 и 2000 квадратных метров, квартира площадью 76,8 квадратного метра, говорится в декларации.

Худрук симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет за минувший год заработал 60,2 миллиона рублей, отмечается в сообщении. В его собственности находится земельный участок площадью 5438 квадратных метров, дом площадью 360 квадратных метров, две квартиры площадью 118,9 и 83,2 квадратных метра, а также два автомобиля — легковой Cadillac DeVille и легковой Mercedes-Benz G-Wagen.

Одним из самых высокодоходных деятелей культуры стал худрук театра Наций Евгений Миронов, который задекларировал доход в размере 55,5 миллиона рублей, в его индивидуальной собственности находятся две квартиры площадью 113,2 квадратных метра и 70,8 квадратных метра, сообщается на сайте.

Согласно опубликованным данным, худрук Малого драматического театра — театра Европы Лев Додин задекларировал доход равный более чем 24 миллионам рублей. В его собственности также находится дача площадью 64 квадратных метра и квартира площадью 31,2 квадратных метра. Худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас за минувший год заработал 19,7 миллиона рублей, директор театра Кирилл Крок заработал 5,4 миллиона рублей, а также владеет тремя квартирами, домом и земельным участком.

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© РИА Новости / Владимир Горовых
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Худрук Малого театра Юрий Соломин заработал за год 11,1 миллиона рублей, директор МХТ имени Чехова Юрий Кравец за минувший год заработал 10,3 миллиона рублей, в его собственности находятся земельный участок площадью 2484 квадратных метра, дом площадью 93 квадратных метра, и две квартиры площадью 54,6 и 37,3 квадратных метра, а также легковой автомобиль Lexus RX 350. Заместитель художественного руководителя театра Игорь Золотовицкий заработал 10,1 миллиона рублей, в его собственности находится 1/2 квартиры площадью 29 квадратных метров и легковой автомобиль Тойота Land Cruiser, говорится на сайте.

Отмечается, что гендиректор Большого театра Владимир Урин заработал за минувший год более 8,2 миллиона рублей, также в его индивидуальной собственности находятся 1/2 квартиры площадью 93 квадратных метра. В собственности его жены находится земельный участок 609 квадратных метров, дом площадью 120 квадратных метров и легковой автомобиль Мерседес Бенц Е 200. Ее годовой доход составил 3,4 миллиона рублей.

Худрук Александринского театра Валерий Фокин заработал 10,4 миллиона рублей, в его собственности находится земельный участок площадью 1200 квадратных метров, дача площадью 594,9 квадратных метра, квартира площадью 62,7 квадратных метров. Худрук театра "Сатирикон" Аркадий Райкин задекларировал доход в 12,8 миллиона рублей, земельный участок площадью 3312 квадратных метров, дом площадью 297,8 квадратного метра, а также несколько квартир в общем владении.

Мужчина убирает кошелек. Архивное фото
© Fotolia / Tomasz Zajda
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Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров заработал 13,8 миллиона рублей. Ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе за прошлый год заработал более 9 миллионов рублей, за ним числится автомобиль Mercedes-Benz и четыре квартиры общей площадью 258 квадратных метров.

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заработала 9 миллионов рублей за минувший год, гендиректор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак задекларировала доход в 4,9 миллионов рублей, а президент этого музея Ирина Антонова — 4 миллиона рублей. Доход гендиректора Государственного "Эрмитажа" Михаила Пиотровского за 2017 год составил 19,5 миллиона рублей. Самым богатым директором музея оказалась директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина — за минувший год она заработала 15,6 миллиона рублей.

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