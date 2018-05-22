Samsung откроет в Москве центр по изучению искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Samsung Electronics открывает в мае три центра по изучению искусственного интеллекта в Кембридже, Торонто и Москве, говорится в сообщении компании.

Во вторник компания открыла центр искусственного интеллекта в Кембридже. Его возглавит бывший директор Microsoft Cambridge Laboratory Эндрю Блейк (Andrew Blake). Главой центра в Торонто, который откроется 24 мая, станет старший вице-президент Samsung Research в США Ларри Хек (Larry Heck).

Центр искусственного интеллекта Samsung в России будет открыт 29 мая. Руководить исследованиями алгоритмов искусственного интеллекта будут эксперты в этой сфере, в том числе профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Ветров и профессор Сколковского института науки Виктор Лемпицкий.

Ранее южнокорейская компания представила подобные центры в Сеуле в ноябре 2017 года и в Кремниевой долине в январе 2018 года.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле (Южная Корея).