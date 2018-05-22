МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах, согласно которому такие активы не признаются законным средством платежа на территории РФ.
Законопроект также устанавливает, что криптовалюта и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между ними на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов, майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.
Документ также дает определения понятий "цифровая запись" и "цифровая транзакция", закрепляет правовые основы для осуществления новых видов деятельности, к которым относятся деятельность, направленная на создание криптовалюты или получения вознаграждения в виде криптовалюты (майнинг), а также деятельность по подтверждению действительности цифровых записей в распределенном реестре цифровых транзакций (валидация).
Отдельная статья устанавливает правовые основы для проведения в России процедуры выпуска токенов (Initial Token Offering, ICO). У токена одного вида может быть только один эмитент. Максимальная сумма, на которую лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобрести токены в рамках одного выпуска, установит Банк России.