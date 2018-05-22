ГД приняла в первом чтении проект об использовании инвестплатформ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ".

Документ, внесенный группой парламентариев во главе с Анатолием Аксаковым, регулирует отношения по привлечению инвестиций юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ и определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ по организации привлечения инвестиций.

Под инвестплатформой понимается информационная система в сети интернет, используемая для заключения договоров, на основании которых привлекаются инвестиции, доступная также и в качестве мобильного приложения. Результатом оказания услуг по организации привлечения инвестиций является перечисление безналичных денежных средств от инвестора привлекающему инвестиции лицу.

Законопроект устанавливает требования к инвестплатформе, ее оператору и участникам, к раскрытию и предоставлению информации, описывает процесс инвестирования посредством такой платформы. Операторами инвестплатформы могут выступать хозобщества, включенные Банком России в реестр таких операторов и имеющие размер собственных средств (капитала) не менее 5 миллионов рублей. При этом они не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью банка, иной некредитной финансовой организации, за исключением деятельности организатора торговли, брокера, управляющего, депозитария или регистратора.

Для идентификации и аутентификации участников инвестплатформы оператор будет вправе использовать единую систему идентификации и аутентификации. К способам осуществления инвестиций с использованием инвестплатформы отнесены: предоставление займов, приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг, приобретение имущественных прав путем приобретения токенов инвестпроекта, удостоверяющих такие права.

Для заключения и исполнения договоров между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, законопроектом допускается возможность использования смарт-контрактов. Сумма инвестиций одного инвестора — физлица, не являющегося квалифицированным инвестором или индивидуальным предпринимателем, как в один проект в течение календарного года, так и во все инвестиционные проекты на одной инвестиционной платформе, не может превышать сумму, установленную нормативным актом ЦБ. Сумма денежных средств, полученных в течение года одним лицом, привлекающим инвестиции посредством инвестиционной платформы, также не может превышать установленное ЦБ значение.