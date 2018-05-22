Медведев рассказал, куда пойдут 62 миллиарда рублей допрасходов бюджета

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство РФ при внесении поправок в федеральный бюджет на 2018 год предлагает увеличить расходы на 62 миллиарда рублей, нарастив финансирование поддержки промышленности, жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, а также социальной сферы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

Правительство во вторник рассматривает законопроект, вносящий изменения в действующий закон о бюджете на 2018 год. Документ предусматривает рост доходов на 1,815 триллиона рублей, в том числе нефтегазовых на 1,755 триллиона, ненефтегазовых — на 59,8 миллиарда рублей, и увеличение расходов на 61,9 миллиарда рублей. В результате, как ожидается, бюджет будет исполнен с профицитом в 481,8 миллиарда рублей, или 0,5% ВВП, вместо планировавшегося ранее дефицита.

"Доходная часть бюджета будет увеличена более чем на 1,8 триллиона рублей. Эти дополнительные деньги появляются в бюджете не только потому что ситуация на сырьевых рынках стала лучше, хотя этот фактор действительно играет заметную роль, но кроме того, как и в прошлом году, растут, причем быстрее, чем ожидалось, доходы, которые не завязаны на экспорт нефти и газа. Мы рассчитываем, что в течение года эти положительные тенденции сохранятся", — сказал Медведев.

Он отметил, что расходная часть бюджета-2018 вырастет на 62 миллиарда рублей, будет уточнено распределение финансирования по госпрограммам и непрограммным направлениям. "Больше, чем планировалось, мы направим на поддержку промышленности, жилищного строительства, на модернизацию транспортной инфраструктуры, на развитие здравоохранения, в том числе на повышение выплат врачам и медсестрам, на поддержку семей с детьми и социальное обеспечение детей-сирот", — уточнил премьер.

"В целом федеральный бюджет станет более сбалансированным. По итогам этого года мы рассчитываем свести его с профицитом, на что обращаю внимание всех. С профицитом практически в полтриллиона рублей, это 0,5% ВВП", — сказал Медведев.

Он напомнил, что по действующему закону о бюджете предполагается, что бюджет в 2018 году будет дефицитным.