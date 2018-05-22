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Экономика

Медведев рассказал, куда пойдут 62 миллиарда рублей допрасходов бюджета

12:5322.05.2018
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ в новом составе. 22 мая 2018Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ в новом составе. 22 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство РФ при внесении поправок в федеральный бюджет на 2018 год предлагает увеличить расходы на 62 миллиарда рублей, нарастив финансирование поддержки промышленности, жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, а также социальной сферы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ в новом составе. 22 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Медведев отметил стеснительность членов правительства

Правительство во вторник рассматривает законопроект, вносящий изменения в действующий закон о бюджете на 2018 год. Документ предусматривает рост доходов на 1,815 триллиона рублей, в том числе нефтегазовых на 1,755 триллиона, ненефтегазовых — на 59,8 миллиарда рублей, и увеличение расходов на 61,9 миллиарда рублей. В результате, как ожидается, бюджет будет исполнен с профицитом в 481,8 миллиарда рублей, или 0,5% ВВП, вместо планировавшегося ранее дефицита.

"Доходная часть бюджета будет увеличена более чем на 1,8 триллиона рублей. Эти дополнительные деньги появляются в бюджете не только потому что ситуация на сырьевых рынках стала лучше, хотя этот фактор действительно играет заметную роль, но кроме того, как и в прошлом году, растут, причем быстрее, чем ожидалось, доходы, которые не завязаны на экспорт нефти и газа. Мы рассчитываем, что в течение года эти положительные тенденции сохранятся", — сказал Медведев.

Заседание правительства РФ в новом составе. 22 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В первом заседании нового правительства не участвуют пять министров
Он отметил, что расходная часть бюджета-2018 вырастет на 62 миллиарда рублей, будет уточнено распределение финансирования по госпрограммам и непрограммным направлениям. "Больше, чем планировалось, мы направим на поддержку промышленности, жилищного строительства, на модернизацию транспортной инфраструктуры, на развитие здравоохранения, в том числе на повышение выплат врачам и медсестрам, на поддержку семей с детьми и социальное обеспечение детей-сирот", — уточнил премьер.

"В целом федеральный бюджет станет более сбалансированным. По итогам этого года мы рассчитываем свести его с профицитом, на что обращаю внимание всех. С профицитом практически в полтриллиона рублей, это 0,5% ВВП", — сказал Медведев.

Он напомнил, что по действующему закону о бюджете предполагается, что бюджет в 2018 году будет дефицитным.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Устинов
Как всегда Медведев глобальными завтраками кормит, а что сегодня бензин дорожает, лекарства дорожают, оплата ЖКХ станет больше... , вы там держитесь, типа на вас денег нет и не будет.
12:59
22.05.2018
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За Державу обидно
62 от 481 - это вообще ни о чем, не умеет они деньги зарабатывать, пытаются кормить медведя, вместо того, чтобы научить его рыбу ловить, надо их в реальную жизнь из кресел выпнуть, чтобы они жить научились
13:13
22.05.2018
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