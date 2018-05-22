Банк России представил банкноту к чемпионату мира по футболу

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1125)

Памятные банкноты Банка России к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, на пресс-конференции в Москве

Памятные банкноты Банка России к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, на пресс-конференции в Москве

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представил пластиковую 100-рублевую банкноту к чемпионату мира по футболу 2018 года, который впервые пройдёт в России.

Тираж новой банкноты составит 20 миллионов штук.

О намерении выпустить памятную банкноту к ЧМ-2018 Банк России объявил в ноябре прошлого года. Летом прошлого года ЦБ выпустил в обращение четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля и памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях.

Официальным банком чемпионата из российских кредитных организаций является Альфа-банк. Так, в каждом городе проведения ЧМ-2018 есть флагманское отделение, которое полностью забрендировано под символику мундиаля.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.