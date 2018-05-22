КПРФ внесет в Госдуму поручение в связи с ростом цен на рынке топлива

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. КПРФ во вторник предложит Госдуме принять протокольное поручение о запросе информации у профильных ведомств в связи с ростом цен на рынке топлива в России, заявила депутат ГД от фракции, член думского комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя.
По ее словам, рост цен на топливо гораздо выше того, который "обещало при поднятии акцизов правительство".
"Зачем нам Федеральная антимонопольная служба, когда сегодня мы почему-то цены устанавливаем такие, которые идут во вред собственному производству, особенно сельскохозяйственному?", — заявила Ганзя.