"Хороший урок": Пушков прокомментировал отказ Болгарии от "Южного потока"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Отказ Болгарии от участия в проекте "Южный поток" в 2014 году был ошибкой, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Отказ Болгарии от "Южного потока" был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит "Северный поток — 2". Хороший урок для Софии", — написал Пушков в своем Twitter.

Болгария в 2014 году отказалась от прокладки трубопровода "Южный поток" через свою территорию. Позднее Москва и Анкара подписали соглашение о строительстве газопровода "Турецкого потока" аналогичной мощности по дну Черного моря.

"Болгарский поток"

В понедельник президент Болгарии Румен Радев, находящийся в России с визитом, в интервью "Коммерсанту" заявил о намерении его страны наладить прямые поставки российского газа через Черное море. Глава государства предложил назвать этот проект "Болгарским потоком".

По мнению болгарского лидера, такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Евросоюза.

Эти стремления не отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток — 2", отметил болгарский президент.

Радев прибыл с двухдневным визитом в Россию. В понедельник он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым. Во вторник в Сочи пройдут его переговоры с Владимиром Путиным, которые станут первой двусторонней встречей президентов России и Болгарии за десять лет.

"Выгодный проект"

По словам политолога Александра Сафонова, пример Турции сильно повлиял на Болгарию. По его мнению, реализация российско-турецкого проекта дает возможность решать, как энергоресурсы будут поставляться в Европу.

"Если они пройдут через Болгарию или если Болгария хотя бы будет частично получать ресурсы через турецкую территорию, то это будет для Софии весьма выгодно", — отметил Сафонов.

Проект "Турецкий поток"

"Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в 2018 году; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

По плану, Болгария начнет получать российский газ через этот газопровод после 2019 года.

"Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.