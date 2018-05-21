Россельхознадзор может ограничить ввоз мяса из Аргентины из-за антибиотиков

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россельхознадзор обеспокоен участившимися случаями выявления антибиотиков в животноводческой продукции из Аргентины, в случае продолжения нарушений допускает введение ограничений на импорт, говорится в сообщении Россельхознадзора.

В ходе генеральной сессии Международного эпизоотического бюро в Париже состоялась встреча замглавы российского ведомства Константина Савенкова с директором департамента по охране здоровья животных Аргентины Рикардо Мареской.

"Встреча проведена по инициативе российской стороны в связи с обеспокоенностью, связанной с резким увеличением количества выявлений антибиотиков (в том числе тетрациклиновой группы) в поступающей из Аргентины животноводческой продукции", — говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам встречи.

"Российская сторона отметила, что в случае продолжения обнаружения в аргентинской продукции запрещенных и вредных веществ Россельхознадзор будет вынужден ввести меры ограничительного характера", — добавляет служба.

В свою очередь, представители Аргентины выразили готовность в ближайшее время направить результаты расследований по указанным нарушениям. Кроме того, аргентинская сторона готова представить в Россельхознадзор информацию о принятых мерах по контролю количества антибиотиков в продукции и недопущения поставок на российский рынок недоброкачественных товаров.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, импорт продуктов и сельскохозяйственного сырья в Россию из Аргентины в 2017 году составил 578,92 миллиона долларов (2% в общем импорте сельхозсырья). Страна занимает небольшую долю в импорте говядины и свинины (порядка 1%), однако поставляет 51% ввозимой в РФ конины и является основным поставщиком (41%) пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей.