Тамбовские фермеры получили господдержку на сумму более 165 млн рублей

ТАМБОВ, 21 мая — РИА Новости. В управлении сельского хозяйства Тамбовской области фермерам и сельхозкооперативу региона были вручены сертификаты на получение средств господдержки на сумму более 165 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

В этом году на реализацию мероприятий госпрограммы в регионе было выделено более 320 миллионов рублей, уточнил собеседник агентства.

"Средства были распределены по итогам конкурсного отбора. Сертификаты получили три категории производителей. В первую очередь это 35 тамбовских фермеров, которые на средства господдержки создадут семь крестьянско-фермерских хозяйств по направлению "молочное и мясное скотоводство", а также "птицеводство по производству яйца". Общий объем средств здесь составил 60 миллионов рублей", — сказал представитель пресс-службы.

Государственную поддержку в размере 76 миллионов рублей получили также 27 начинающих фермеров, из которых 14 будут развивать молочное и мясное скотоводство, шесть займутся садоводством и ягодоводством, еще четыре — овощеводством закрытого грунта, двое — птицеводством яичного направления и один фермер будет развивать рыбоводческое хозяйство.

Кроме того, 30 миллионов рублей господдержки получил сельскохозяйственный потребительский кооператив, который направит эти средства на организацию переработки молока и производство сыров.

В целом за весь период действия Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы сумма государственной поддержки составила 958,5 миллионов рублей с учетом средств, выделенных в этом году.

Другие новости региона читайте здесь>>